Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак — Finance.ua

Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак Сегодня 19:47 — Энергетика

Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак

Из-за российских атак Украине придется закупить от 1 до 2 млрд кубометров газа в 2025 году, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

Тимченко отметил, что точный объем импорта будет зависеть от восстановления газовой инфраструктуры, добычи и погодных условий.

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В 2024 году, по данным ExPro Consulting, Украина получила 724 млн кубометров зарубежного газа. Приблизительно треть топлива реэкспортировали в соседние страны, которые использовали украинские хранилища. После ударов россии по газовой инфраструктуре этой зимой Украина увеличила импорт топлива из ЕС.

«Несмотря на повреждения 90% генерирующих мощностей ДТЭК, большинство из них удалось восстановить. Повреждения газовой инфраструктуры не столь значительны», — отметил гендиректор ДТЭК.

В Bloomberg подчеркнули, что компания планирует инвестировать 600 млн евро в ветроэнергетику и аккумуляторные батареи в течение двух последующих лет. В частности, ДТЭК развивает проекты в Румынии, Польше и Хорватии и рассматривает другие рынки Юго-Восточной Европы.

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