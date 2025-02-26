Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак

Энергетика
29
Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак
Украине нужно до 2 млрд кубометров импортного газа после вражеских атак
Из-за российских атак Украине придется закупить от 1 до 2 млрд кубометров газа в 2025 году, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.
Тимченко отметил, что точный объем импорта будет зависеть от восстановления газовой инфраструктуры, добычи и погодных условий.
Читайте также
В 2024 году, по данным ExPro Consulting, Украина получила 724 млн кубометров зарубежного газа. Приблизительно треть топлива реэкспортировали в соседние страны, которые использовали украинские хранилища. После ударов россии по газовой инфраструктуре этой зимой Украина увеличила импорт топлива из ЕС.
«Несмотря на повреждения 90% генерирующих мощностей ДТЭК, большинство из них удалось восстановить. Повреждения газовой инфраструктуры не столь значительны», — отметил гендиректор ДТЭК.
В Bloomberg подчеркнули, что компания планирует инвестировать 600 млн евро в ветроэнергетику и аккумуляторные батареи в течение двух последующих лет. В частности, ДТЭК развивает проекты в Румынии, Польше и Хорватии и рассматривает другие рынки Юго-Восточной Европы.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.