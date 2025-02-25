россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны — Finance.ua
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россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны

Энергетика
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россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны
россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны
россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​- Запорожскую АЭС», — написал он в Facebook.
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Он подчеркнул, что ни одна энергосистема мира не имела подобных вызовов.
По словам Галущенко, за эти три года россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.
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«Каждая массированная атака энергетики — это сто-двести, а сейчас и триста различных средств поражений, которые одновременно летят по электрогенерации, подстанциям, линиям электропередачи, газовой инфраструктуре», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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