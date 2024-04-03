Функции КРАИЛ могут передать Минцифры — Finance.ua

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Функции КРАИЛ могут передать Минцифры

Казна и Политика
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Функции КРАИЛ могут передать Минцифры
Функции КРАИЛ могут передать Минцифры
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике планирует принять на заседании решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Министерству цифровой трансформации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующее решение должно быть принято на основе двух законопроектов — правительственного № 9256 и № 9256-д, доработанного самим Железняком.
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«Касательно истории с казино. Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал передадут Минцифры. Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет вариант доработан 9256-д», — написал он.
Железняк добавляет, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, систему онлайн-мониторинга и прочее.
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«Напомню, и так в законе уже есть ограничения (о рекламе. — Ред.), просто их никто не боится нарушать. Сейчас будет интересно наблюдать, как включатся отдельные депутаты в противодействие…» — отметил он.
Добавим, что накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино.
«Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом», — рассказал президент.
По материалам:
Діло
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