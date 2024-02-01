ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% — Finance.ua

ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% Сегодня 12:20 — Кредит&Депозит

ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25−5,5% годовых.

Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам состоявшегося в среду заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

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Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее четвертое заседание подряд.

«Последние данные говорят о том, что экономическая активность повышается уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест с начала прошлого года стал более умеренным, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается высокой», — говорится в сообщении.

ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

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«Комитет считает, что риски для достижения целей занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам, отмечается в сообщении. — Для достижения этой цели мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых».

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным снижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе в соответствии с объявленным ранее планом.

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«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию до 2% целевого уровня», — говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международные события», — говорится в документе.

Рынок акций США негативно отреагировал на заявления Федрезерва. За несколько минут до публикации итогов заседания Dow Jones Industrial Average находился в слабом плюсе, S&P 500 и Nasdaq Composite теряли 0,7% и 1,2% соответственно. В 21:21 КВ снижение Dow Jones составило 0,2%, S&P 500 — 1%, Nasdaq — 1,5%.

Фінансовий клуб По материалам:

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