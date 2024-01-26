ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений — Finance.ua

ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений Сегодня 10:13 — Кредит&Депозит

ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений

Европейский центробанк (ЕЦБ) снова сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую — 4,5%, по маржинальной кредитной линии — 4,75%, по депозитной линии — 4%.

Читайте также Нацбанк принял решение по учетной ставке

«Совет управляющих решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Полученная информация в целом подтвердила предварительную оценку среднесрочных прогнозов инфляции. Помимо связанного с энергоносителями повышения базисного эффекта на общую инфляцию, тенденция к снижению базовой инфляции продолжается, а прошлые повышения процентных ставок продолжают усиленно влиять на условия финансирования. Жесткие условия финансирования подавляют спрос, что способствует снижению инфляции», — говорится в заявлении.

Согласно текущей оценке ЕЦБ, все три ключевые ставки находятся на тех уровнях, которые при поддержке в течение достаточно длительного времени будут вносить существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю в 2%, считает ЕЦБ.

Читайте также Что будет с экономикой Украины в следующие три года и после войны — прогноз НБУ

ЕЦБ может снизить ключевые процентные ставки летом 2024 года, заявила ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард. При этом, по ее словам, уровень неопределенности все еще высок и есть отдельные индикаторы, пока не закрепившиеся на том уровне, на котором их хотят видеть в регуляторе.

ЕЦБ держит ставки на одном уровне с сентября 2023 года: тогда он повысил их в десятый раз подряд. В последний раз перед этим регулятор сохранил их на нынешнем уровне в декабре.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.