ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений

Кредит&Депозит
9
ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений
ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений
Европейский центробанк (ЕЦБ) снова сохранил три ключевые ставки на прежнем уровне: базовую — 4,5%, по маржинальной кредитной линии — 4,75%, по депозитной линии — 4%.
Об этом говорится в заявлении ЕЦБ.
Читайте также
«Совет управляющих решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Полученная информация в целом подтвердила предварительную оценку среднесрочных прогнозов инфляции. Помимо связанного с энергоносителями повышения базисного эффекта на общую инфляцию, тенденция к снижению базовой инфляции продолжается, а прошлые повышения процентных ставок продолжают усиленно влиять на условия финансирования. Жесткие условия финансирования подавляют спрос, что способствует снижению инфляции», — говорится в заявлении.
Согласно текущей оценке ЕЦБ, все три ключевые ставки находятся на тех уровнях, которые при поддержке в течение достаточно длительного времени будут вносить существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю в 2%, считает ЕЦБ.
Читайте также
ЕЦБ может снизить ключевые процентные ставки летом 2024 года, заявила ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард. При этом, по ее словам, уровень неопределенности все еще высок и есть отдельные индикаторы, пока не закрепившиеся на том уровне, на котором их хотят видеть в регуляторе.
ЕЦБ держит ставки на одном уровне с сентября 2023 года: тогда он повысил их в десятый раз подряд. В последний раз перед этим регулятор сохранил их на нынешнем уровне в декабре.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.