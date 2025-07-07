Франция оштрафовала Shein на €40 млн за манипуляции со скидками — более половины акций были обманом
Французское антимонопольное агентство оштрафовало китайского ритейлера Shein на €40 млн (приблизительно $47,17 млн) за введение покупателей в заблуждение. Регулятор установил, что компания массово манипулировала условиями скидок.
В центре расследования оказалась компания Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL) — юридическое лицо, отвечающее за коммерческую деятельность бренда Shein во Франции. Расследование длилось почти год — с октября 2022 по август 2023 года — и охватило тысячи товаров, продававшихся на французском сайте Shein.
Согласно французскому законодательству, во время рекламы скидки ритейлер обязан указывать, что скидка действует от самой низкой цены, действовавшей за последние 30 дней. Однако Shein регулярно игнорировала это требование, а в отдельных случаях даже завышала цену перед тем, как объявить о скидке.
Общие результаты проверки:
- в 57% скидок были ложными, то есть не предлагали более низкой цены, чем раньше;
- для 19% товаров скидка была меньше, чем заявлялось в рекламе;
- в 11% случаев «скидка» на самом деле означала повышение цены.
Антимонопольное агентство пришло к выводу, что компания «систематически вводила потребителей в заблуждение по поводу реальности и выгодности скидок».
Shein согласилась с выводами французского регулятора и приняла штраф в размере €40 млн. В комментарии для СМИ представители компании заявили, что были проинформированы о нарушениях в марте 2023 года и уже в течение следующих двух месяцев исправили все выявленные проблемы.
ЕС тоже выдвигает к Shein претензии
Штраф для Shein стал частью более широкой волны давления со стороны Европейского Союза на большие онлайн-платформы. Еще в мае 2024 года Еврокомиссия официально предупредила Shein и Temu о нарушении прав потребителей и продаже потенциально опасных товаров.
В октябре ЕС начал официальное расследование против Temu, в частности, не вызывает ли дизайн платформы зависимости у пользователей и не продает ли сервис запрещенные товары. В случае подтверждения нарушений материнской компании Temu — Pinduoduo — грозит штраф до 6% от глобального обращения.
На фоне стремительного роста e-commerce из Китая Евросоюз готовит масштабную реформу таможенных и потребительских правил, которая, в частности, коснется и Shein. Согласно проекту, онлайн-платформы будут обязаны предоставлять данные о товарах еще до их прибытия в ЕС, что позволит таможенным службам более эффективно контролировать импорт.
Кроме того, ЕС намерен ввести новые экологические правила, которые обязут продавцов финансировать утилизацию нежелательных товаров, в частности, одежды. Рассматривается также возможность введения платы за обработку каждой отдельной посылки.
Критика за экологию
Кроме проблем с прозрачностью цен Shein критикуют за недостаточные усилия в сфере устойчивого развития. Согласно ежегодному отчету онлайн-ритейлера быстрой моды, обнародованному 13 июня, выбросы углерода от транспортировки товаров в 2024 году выросли на 13,7%. Также выяснилось, что в 2023 году компания снизила данные о логистических выбросах на 18%.
Причиной является модель поставки Shein: компания преимущественно использует авиаперевозки, чтобы оперативно доставлять дешевую одежду из Китая более чем в 150 стран, что вредит климату больше, чем морские контейнерные перевозки.
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