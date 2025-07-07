Франция оштрафовала Shein на €40 млн за манипуляции со скидками — более половины акций были обманом 07.07.2025, 01:15

Франция оштрафовала Shein на €40 млн за манипуляции со скидками — более половины акций были обманом

Французское антимонопольное агентство оштрафовало китайского ритейлера Shein на €40 млн (приблизительно $47,17 млн) за введение покупателей в заблуждение. Регулятор установил , что компания массово манипулировала условиями скидок.

В центре расследования оказалась компания Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL) — юридическое лицо, отвечающее за коммерческую деятельность бренда Shein во Франции. Расследование длилось почти год — с октября 2022 по август 2023 года — и охватило тысячи товаров, продававшихся на французском сайте Shein.

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Согласно французскому законодательству, во время рекламы скидки ритейлер обязан указывать, что скидка действует от самой низкой цены, действовавшей за последние 30 дней. Однако Shein регулярно игнорировала это требование, а в отдельных случаях даже завышала цену перед тем, как объявить о скидке.

Общие результаты проверки:

в 57% скидок были ложными, то есть не предлагали более низкой цены, чем раньше;

для 19% товаров скидка была меньше, чем заявлялось в рекламе;

в 11% случаев «скидка» на самом деле означала повышение цены.

Антимонопольное агентство пришло к выводу, что компания «систематически вводила потребителей в заблуждение по поводу реальности и выгодности скидок».

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Shein согласилась с выводами французского регулятора и приняла штраф в размере €40 млн. В комментарии для СМИ представители компании заявили, что были проинформированы о нарушениях в марте 2023 года и уже в течение следующих двух месяцев исправили все выявленные проблемы.

ЕС тоже выдвигает к Shein претензии

Штраф для Shein стал частью более широкой волны давления со стороны Европейского Союза на большие онлайн-платформы. Еще в мае 2024 года Еврокомиссия официально предупредила Shein и Temu о нарушении прав потребителей и продаже потенциально опасных товаров.

В октябре ЕС начал официальное расследование против Temu, в частности, не вызывает ли дизайн платформы зависимости у пользователей и не продает ли сервис запрещенные товары. В случае подтверждения нарушений материнской компании Temu — Pinduoduo — грозит штраф до 6% от глобального обращения.

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На фоне стремительного роста e-commerce из Китая Евросоюз готовит масштабную реформу таможенных и потребительских правил, которая, в частности, коснется и Shein. Согласно проекту, онлайн-платформы будут обязаны предоставлять данные о товарах еще до их прибытия в ЕС, что позволит таможенным службам более эффективно контролировать импорт.

Кроме того, ЕС намерен ввести новые экологические правила, которые обязут продавцов финансировать утилизацию нежелательных товаров, в частности, одежды. Рассматривается также возможность введения платы за обработку каждой отдельной посылки.

Критика за экологию

Кроме проблем с прозрачностью цен Shein критикуют за недостаточные усилия в сфере устойчивого развития. Согласно ежегодному отчету онлайн-ритейлера быстрой моды, обнародованному 13 июня, выбросы углерода от транспортировки товаров в 2024 году выросли на 13,7%. Также выяснилось, что в 2023 году компания снизила данные о логистических выбросах на 18%.

Причиной является модель поставки Shein: компания преимущественно использует авиаперевозки, чтобы оперативно доставлять дешевую одежду из Китая более чем в 150 стран, что вредит климату больше, чем морские контейнерные перевозки.

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