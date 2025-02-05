Евросоюз усилит проверку товаров с маркетплейсов Shein и Temu — Finance.ua

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Евросоюз усилит проверку товаров с маркетплейсов Shein и Temu

Мир
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Евросоюз усилит проверку товаров с маркетплейсов Shein и Temu
Евросоюз усилит проверку товаров с маркетплейсов Shein и Temu
Европейский Союз усилит проверку товаров с азиатских маркетплейсов, таких как Shein и Temu, в ходе таможенного контроля.
Об этом сообщает The Guardian.
Проверка будет проходить в рамках мероприятий Еврокомиссии по борьбе с опасной продукцией, которая наводнила рынок ЕС.

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В Еврокомиссии считают, что миллиарды недорогих товаров, ежегодно попадающие в блок, нарушают законы ЕС и что из-за этих товаров европейские компании проигрывают конкуренцию.
Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила, что рост электронной коммерции привел ко «многим проблемам» и что ЕС должен минимизировать риски опасных товаров, «угрожающих здоровью и безопасности потребителей».
«Мы хотим видеть конкурентоспособный сектор электронной коммерции, обеспечивающий безопасность потребителей, предлагать удобные товары и уважать окружающую среду».
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В прошлом году в ЕС было ввезено 4,6 млрд посылок с дешевыми товарами — то есть 12 млн в день — втрое больше по сравнению с 2022 годом.
В документе Еврокомиссии указано, что они будут сотрудничать с таможенными органами всех стран-членов ЕС, чтобы сосредоточиться на опасной продукции, продаваемой в интернете. В частности, речь идет об усилении надзора за рынком и тестировании.
По сообщению Еврокомиссии, рост количества дешевых товаров, приобретенных онлайн, обычно в китайских маркетплейсах увеличивает давление на таможню.
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Еврокомиссия призывает должностных лиц ЕС отменить освобождение от пошлин на импорт товаров дешевле 150 евро и предлагает рассмотреть возможность ввести сбор за обработку для розничных торговцев, чтобы покрыть расходы на надзор за соблюдением правил ЕС.
Еврокомиссия также обеспокоена влиянием на окружающую среду потока дешевого импорта — начиная от загрязнений, связанных с производством товара и транспортировкой, и заканчивая «значительными проблемами», которые возникают у европейских органов при переработке отходов. Мол, последним приходится сталкиваться с некачественной, токсичной или трудноперерабатываемой продукцией.
В ЕС заговорили об усилении проверок после того, как президент США Дональд Трамп ввел 10% пошлину на товары из Китая, тем самым запретив беспошлинную доставку в Штаты товаров, которые дешевле 800 долларов.
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