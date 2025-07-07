Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины — Finance.ua

Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины Сегодня 03:51 — Технологии&Авто

Еврокомиссия готова отсрочить введение Механизма углеродной корректировки на границе ЕС (CBAM) для Украины, который должен вступить в силу в следующем году, но только если украинское правительство пришлет официальный запрос, которого до сих пор нет.

Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

«Налог на выбросы CO2 может стать тяжелым бременем для украинской промышленности, которая уже испытывает трудности. Хотя Европейская комиссия готова отложить полное введение тарифа для Украины до 2027 года, страна еще не подала официальный запрос на такую ​​отсрочку», — пишет издание.

Tagesspiegel отмечает, что украинская экономика сейчас находится в критическом состоянии из-за войны и если действие CBAM распространится на Украину, потери для экономики будут очень значительны.

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«CBAM преследует цель уравнять условия игры между европейскими производителями и импортерами из других стран. Он может стать значительным дополнительным бременем для и без того сильно ослабленной экономики Украины», — указывает издание.

По его оценкам, больше всего от введения СВАМ пострадает украинская металлургия, производство удобрений, энергетика и химическая промышленность, в то время как цементной промышленности и вовсе угрожает фактический коллапс.

«Из-за отсутствия эффективной системы улавливания выбросов украинские производители вынуждены покупать сертификаты CBAM, что значительно увеличивает производственные затраты и снижает их конкурентоспособность на европейском рынке. Перспективы для удобрений, особенно из аммиачной группы, также туманные», — указывает Tagesspiegel.

Учитывая очень сложное положение украинской тяжелой промышленности, Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) недавно призвал европейские институции создать переходный режим или предоставить Украине специальный статус из-за военного положения и нехватки ресурсов — CBAM не должен стать дополнительным препятствием для торговли, указывает издание.

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«Украина защищает не только себя, но и безопасность всей Европы. Поддержка должна быть всесторонней — политической, экономической и безопасной», — заявил президент USPP Анатолий Кинах.

В то же время, украинские эксперты призвали предоставить украинским компаниям такой же доступ к финансированию декарбонизации ЕС, как и европейским компаниям.

«Европейская комиссия, похоже, признает это. По данным Carbon Pulse, она готова отложить полное внедрение CBAM для Украины до 1 февраля 2027 года. Эта процедура требует официального запроса от Украины на основании статьи 30.7 Регламента CBAM, которая разрешает исключения в случаях форс-мажора. Однако такой запрос еще не подан», — отмечает издание

В то же время торговый представитель Украины Тарас Качка в начале июня подтвердил, что Кабинет Министров готовит соответствующий запрос на отсрочку в Европейскую комиссию, но когда он будет подан, пока не известно, добавляет Tagesspiegel.

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Как сообщалось, ранее Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации призвал украинские власти консолидироваться для того, чтобы договориться об отсрочке введения пошлины СВАМ для Украины.

Ранее издание Politico замечало, что хотя Европа помогает Украине с финансированием, но из-за введения углеродной пошлины СВАМ Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ содержит норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если у нее есть форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что в настоящее время идет полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку по этому вопросу, указывало издание.

Фінансовий клуб По материалам:

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