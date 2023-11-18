К 2030 году выбросы углерода уменьшатся на 2% — Finance.ua

К 2030 году выбросы углерода уменьшатся на 2% Сегодня 02:36 — Мир

Новый доклад Организации Объединенных Наций показал, что выбросы углерода к 2030 году сократятся на 2% от уровня 2019 года, хотя по Парижскому соглашению должны сократиться на 43%.

Правительства не достигли достаточного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить худшие последствия глобального потепления, сообщает Reuters.

Отмечается, что столь масштабное сокращение необходимо для удержания глобального потепления в пределах 1,5°C.

В материале подчеркнули, что отчет вышел накануне ежегодного климатического саммита COP28. На западе правительства будут настаивать на более активных действиях по защите климата, включая возможный поэтапный отказ от ископаемого топлива до 2050 года.

«COP28 должен стать историческим поворотным моментом в этом критическом десятилетии», — сказал глава государственной нефтяной компании ОАЭ Султан аль-Джабер, председательствующий на переговорах.

Ожидается, что к 2030 году выбросы вырастут на 9% по сравнению с 2010 годом, даже если правительства выполнят свои национально-определенные взносы (НОВ).

Однако пик выбросов парниковых газов произойдет к концу десятилетия.

«Глобальные амбиции стагнировали в течение прошлого года, а национальные климатические планы не согласуются с научными данными, — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Пропасть между потребностями и действиями наиболее угрожающая, чем когда-либо».

Анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха, базирующегося в Хельсинки, показал, что выбросы углекислого газа в Китае могут начать «структурно снижаться» уже в 2024 году, частично за счет рекордного количества установок возобновляемой энергетики.

Интенсивность выбросов CO2 в Китае и США будет иметь решающее значение для достижения глобальных климатических целей.

МінПром По материалам:

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