ЕС отказался вести переговоры с россией об углеродной пошлине из-за войны против Украины — Finance.ua
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ЕС отказался вести переговоры с россией об углеродной пошлине из-за войны против Украины

Мир
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Европейский Союз отклонил запрос россии на проведение консультаций по механизму пограничной углеродной корректировки (CBAM), говорится в документе Всемирной торговой организации (ВТО). Причиной отказа ЕС назвал полномасштабную войну россии против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Недавно россия официально обратилась в ВТО с просьбой начать консультации по новой углеродной пошлине. Однако ЕС считает переговоры невозможными.
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Европейский Союз считает, что консультации, требуемые российской федерацией, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению вопроса, — говорится в официальном документе ЕС, поданном в ВТО 26 мая.
Углеродные пошлины — механизм Евросоюза, который вводит дополнительный налог на импорт товаров с высокими выбросами CO₂, если они произведены в странах с менее жесткими экологическими стандартами. Цель — защитить европейскую промышленность и стимулировать «зеленую» трансформацию во всем мире.
россия является крупным экспортером стали, удобрений, алюминия и других энергоемких товаров в ЕС. Углеродная пошлина делает эти товары более дорогими, снижая их конкурентоспособность. Поэтому россия стремится смягчить условия или повлиять на правила.
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