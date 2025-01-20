Forbes назвал лучший в мире город для пенсионеров — Finance.ua

Forbes назвал лучший в мире город для пенсионеров Сегодня 18:10 — Мир

Forbes назвал лучший в мире город для пенсионеров

Валенсию самым лучшим местом для жизни пенсионеров. Американский журнал Forbes назвалсамым лучшим местом для жизни пенсионеров.

При этом отметили солнечный климат, доступную стоимость жизни, качественную медицину и богатую культуру.

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Расходы

Средние месячные расходы в Валенсии составляют 2363 доллара, что на 53% меньше, чем в США.

Преимущества

Город также отличается безопасностью и множеством иностранцев, что способствует легкой адаптации.

По соотношению цены и качества жизни Валенсия является идеальным местом для пенсионеров из-за границы.

Ранее мы писали , что в течение 2024 года цены на вторичное жилье в Валенсии выросли на 17,7%. Это делает регион одним из лидеров роста цен в Испании. Средняя стоимость квадратного метра составила 1991 евро.

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Эксперты объясняют это повышением дефицитом предложений и высоким спросом, усиленным доступными ипотечными ставками. В столице региона средняя цена квадратного метра составляет 3197 евро.

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