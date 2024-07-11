Фонд гарантирования начал судебный процесс против Фирташа (обновлено) — Finance.ua

Фонд гарантирования начал судебный процесс против Фирташа (обновлено) Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Фонд гарантирования начал судебный процесс против Фирташа (обновлено)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал судебный процесс с бывшими собственниками банка Надра с требованием компенсировать ущерб, причиненный в связи с банкротством.

Об этом рассказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут в интервью Forbes

«Недавно мы подали несколько исков по Надра Банку, в нескольких из которых фигурирует непосредственно Дмитрий Фирташ. Требования о взыскании убытков охватывают длительный период функционирования банка», — сказала она.

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По Надра Банку сейчас есть три иска на сумму 10,9 млрд грн, 5,9 млрд грн и 1,7 млрд грн.

«Однако исков по этому банку будет больше, поскольку эпизоды нанесения ущерба охватывают деятельность, начиная с 2008 года, которые условно можно разбить на три этапа: первые собственники, затем период временной администрации и период Фирташа. Сумма по эпизодам достаточно большая — более 30 млрд грн, у Фирташа — около 15 млрд. Мы концентрируемся на украинской юрисдикции, за границу идти не планируем, поскольку прогнозируемые поступления не покроют расходы», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что Дмитрий Фирташ с 2014 года живет в Австрии с тех пор, как его арестовали в Вене по запросу США. До 2019 года миллиардер прошел все инстанции судебной власти в Австрии, потерпев неудачу в попытке добиться запрета на экстрадицию, но в июне 2023 года Высший земельный суд Вены принял решение в пользу украинского бизнесмена, санкционировав повторное рассмотрение этого вопроса.

Банк Надра в свое время был одним из крупнейших в Украине, перед банкротством занимал 11 место по активам (35,8 млрд грн).

В феврале 2009 г. в банк впервые ввели внешнюю администрацию. Восстановить нормальную работу он смог, когда его купил Дмитрий Фирташ. В августе 2014 года банк Фирташа обязали выплатить государству 228 млн грн. В 2015 году банк-гигант Фирташа был признан банкротом. В июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк-гигант Фирташа.

Олег Арестархов, руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF, прокомментировал заявления ФГВФО:

«Я могу только процитировать официальный пресс-релиз НБУ от 6 февраля 2015 года, где четко речь идет о причинах банкротства. Там сказано: „Национальный банк отмечает, что отнесение банка „Надра“ к категории неплатежеспособных стало следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, назначение которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента, который не обеспечил качественное управление банком и фактически довел его до банкротства“. И уже дальше по тексту этого же релиза сказано: „Однако усилия и меры, которые в дальнейшем предпринимались менеджментом банка для улучшения его деятельности и функционирования в соответствии с установленными нормативами, оказались недостаточными в условиях финансово-экономического кризиса“. Если коротко: причины падения банка — предыдущий менеджмент и финансовый экономический кризис, что, кстати, убило не только „Надра“ банк, но и треть банковской системы».

НВ По материалам:

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