Finnair изменила правила предоставления 95% скидки на билеты для украинцев — Finance.ua

Finnair изменила правила предоставления 95% скидки на билеты для украинцев Сегодня 14:30 — Личные финансы

Finnair изменила правила предоставления 95% скидки на билеты для украинцев

Финская авиакомпания Finnair теперь по-новому предоставляет 95% скидку на авиабилеты для украинцев, которые покидают Украину и направляются в Финляндию.

Об этом пишет Avianews.

Теперь скидка действует только на один маршрут Варшава-Хельсинки и включает только рейс с номером AY1142. Совершить перелет необходимо до 31 марта 2024 года.

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Ранее граждане Украины могли купить авиабилеты Finnair в одну сторону по сниженной цене на маршрутах из Кракова, Варшавы, Будапешта и Праги в Хельсинки.

Согласно правилам, скидка 95% распространяется на тариф в одну сторону для полета в Финляндию. Аэропортовый и государственный сборы пассажирам необходимо уплатить в полном объеме.

Для бронирования авиабилетов по сниженной цене на сайте Finnair в поле промокод необходимо ввести UKRAINE95. Цена со скидкой отобразится на странице выбора рейсов.

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Скидка 95% действует только для граждан Украины. В аэропорту пассажирам необходимо будет показать документ, подтверждающий их гражданство. Это может быть внутренний или международный паспорт для взрослых и свидетельство о рождении для ребенка.

Напомним, авиакомпания Finnair взвесит своих пассажиров для исследования. Сканирование лица и тела авиапассажира стали уже привычными при посадке в самолет. Теперь уже дошло до взвешивания.

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