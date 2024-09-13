Финансовые аналитики дали прогноз курса — НБУ (инфографика)
Как сообщает НБУ в своих данных, в сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за август, где отметка была на 43,36 грн/доллар.
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Как следует из инфографики, банкиры в июле прогнозировали курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за апрель (41,69 грн/доллар).
Население в августе прогнозировало курс на уровне 43,25 грн/доллар. Это несколько ниже, чем в июле 43,50 грн/доллар.
Руководители предприятий ожидают курса на уровне 41,61 грн/доллар (данные за май).
Ранее глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал результаты переговоров с МВФ. «Обменный курс будет и далее выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям», — отметил Пышный.
При этом спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился. В результате изменение курса доллара за последний месяц было минимальным.
А вот аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 грн/$. В документе сказано, что валютный рынок продолжает работать в условиях значительного дефицита, поэтому Национальный банк вынужден ежедневно проводить интервенции по продаже валюты в значительных объемах. В последние месяцы объемы интервенций заметно выросли из-за расширения дефицита внешней торговли, увеличения спроса на валюту со стороны населения и эффектов валютной либерализации.
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Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. «Смягчение валютных ограничений поддержит обороноспособность страны, работу украинских предприятий и Ядерного страхового пула», — говорится в сообщении.
- Национальный банк Украины обновил порядок проведения кассовых операций в национальной валюте. Изменения касаются предприятий.
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