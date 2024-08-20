Финансисты ICU дали прогноз по экономике Украины — Finance.ua

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Финансисты ICU дали прогноз по экономике Украины

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Финансисты ICU дали прогноз по экономике Украины
Финансисты ICU дали прогноз по экономике Украины
Темпы экономического роста Украины по результатам года составят около 4%, инфляция будет в диапазоне 7−8%, прогнозируют в финансовой группе ICU.
Об этом говорится в релизе пресс-службы ICU со ссылкой на данные главы департамента макроэкономических исследований группы Виталия Варвищука.
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Экономика заметно выросла в 1 квартале, однако значительно замедлится во втором полугодии из-за проблем с электроэнергией, дефицита рабочей силы и снижения урожая.
«Все же мы ожидаем, что темпы экономического роста по результатам года составят около 4%».
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Ключевыми двигателями роста эксперты назвали: внутреннее частное потребление и возобновление экспорта благодаря работе морского транспортного коридора. Роль государственного потребления в подпитке роста будет положительной, однако менее весомой, чем в прошлом году.
Аналитики пишут, что ускорение годовой инфляции с мая «несколько превысило» их ожидания.
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Инфляция

«Мы прогнозируем, что в конце года инфляция будет в диапазоне 7−8%. Она, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года, однако будет оставаться в однозначной зоне», — пишет компания.
Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5−3,5%, улучшив прогноз инфляции на конец года с 8,5% до 8%.

Справка Finance.ua:

  • В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривен за доллар.
  • С начала полномасштабной войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков, а от помощи развитых стран и международных финансовых организаций. Об этом сообщил Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU. По словам Мартыненко, также значительную роль в смене настроений сыграла завышенная рыночная стоимость акций в ряде секторов, прежде всего в секторе высоких технологий.
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По материалам:
Finance.ua
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