С начала войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков, — ICU Сегодня 17:00 — Валюта

С начала войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков, — ICU

С начала полномасштабной войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков, а от помощи развитых стран и международных финансовых организаций.

Об этом сообщил Українським Новинам Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU, комментируя обвал фондовых индексов в мире в понедельник, 5 августа.

«С начала полномасштабной войны финансовая стабильность Украины не зависит от внешних финансовых рынков, а от помощи развитых стран и международных финансовых организаций. Обвал индексов отразил значительное усиление страхов рецессии. Острая реакция рынков на неожиданно слабые макроэкономические данные в США стала следствием довольно длительного периода самоуспокоенности и уверенности подавляющего количества игроков в идеальном сценарии, когда снижение ставок сопровождается „мягким приземлением“ экономики», — сказал он.

По словам Мартыненко, также значительную роль в смене настроений сыграла завышенная рыночная стоимость акций в ряде секторов, в первую очередь в секторе высоких технологий.

Впрочем, хотя риски рецессии повысились, они остаются незначительными, а экономика США, хоть и более медленными темпами, продолжает расти.

«Вероятность снижения ставок на сентябрьском заседании ФРС выглядит высокой. В то же время маловероятно, что центральный банк сделает снижение более 25 б.п., тем более что такой поспешный шаг может вызвать еще большую панику на рынках», — подытожил глава департамента корпоративного анализа группы ICU.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 5 августа, произошел глобальный обвал фондовых рынков.

Десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов из-за такого падения.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.