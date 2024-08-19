В ICU прогнозируют существенный рост курса доллара в 2025 году — Finance.ua

В ICU прогнозируют существенный рост курса доллара в 2025 году Сегодня 13:01 — Валюта

В ICU прогнозируют существенный рост курса доллара в 2025 году

В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривен за доллар.

Об этом свидетельствует исследование группы ICU, передает ЭП.

«Валютный рынок продолжает работать со значительным дефицитом, который в последние месяцы заметно возрос. Механизм сглаживания колебаний используемого НБУ валютного курса не всегда работает в совершенстве, поэтому кое-где на рынке случаются периоды умеренной турбулентности», — сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Однако, как считают ICU, фундаментально НБУ движется в верном направлении, постепенно ослабляя гривну.

«Мы сохраняем наш прогноз обменного курса в конце года практически неизменным — на уровне 42.6 грн/долл. (предварительный прогноз: 42.3 грн/долл.)», — отметил Ваврищук.

Справка Finance.ua:

курс доллара по отношению к гривне будет меняться в зависимости от рыночных условий, однако Национальный банк обеспечит стабильность, не допуская резких колебаний, отметили ранее в НБУ;

на украинском рынке в течение 2024 года средний курс американской валюты составит 40,5 гривен, а в конце года показатели вырастут до 42 гривен, прогнозирует заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе дискуссии Центра экономической стратегии;

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.



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Українська правда По материалам:

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