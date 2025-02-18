ФГВФЛ выиграл апелляцию по делу банка «Золотые ворота» на сумму 618,7 млн ​​грн — Finance.ua

ФГВФЛ выиграл апелляцию по делу банка «Золотые ворота» на сумму 618,7 млн ​​грн Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

ФГВФЛ выиграл апелляцию по делу банка «Золотые ворота» на сумму 618,7 млн ​​грн

13 февраля 2025 года Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу Фонда гарантирования вкладов по иску к связанным лицам ПАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА», присудив взыскать с них 618,7 млн ​​грн возмещения ущерба, нанесенного банку и его кредиторам.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Как сообщал Фонд, после введения в АО Банк Золотые Ворота временной администрации было установлено, что значительная часть кредитов была выдана банком ряду заемщиков, связанных между собой как по лицу имущественного поручителя, так и по предмету залога (ценным бумагам, ликвидность которых сомнительна). По ряду заемщиков проведение кредитных операций было осуществлено вообще при наличии заключений об их некредитоспособности. И дальше, уже в процессе вывода банка с рынка, эти заемщики не обслуживали кредиты.

В конце концов проведение АО «Банк Золотые Ворота» рисковой кредитной деятельности привело к отсутствию у банка средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

На этой неделе 17−21 февраля суды разных инстанций рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 12 банков, которые выводятся с рынка. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.

Несколько дел будут рассматриваться судами апелляционной инстанции, в частности:

18 февраля Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение апелляционной жалобы Фонда гарантирования решения суда первой инстанции по иску к связанным лицам ПАО «ЮСБ БАНК» на сумму 514,3 млн грн (дело № 916/3821/21).

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Фондом было установлено , что на момент введения временной администрации из учреждения были выведены и присвоены активы банка на значительную сумму с использованием механизма кредитования. Схема, в частности, заключалась в кредитовании группы контрагентов — 11 юридических лиц, имеющих признаки связанных. Проверка сделок свидетельствует, что все решения о предоставлении кредитов этой группе заемщиков принимались с явным пренебрежением интересами банка.

В этот же день Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрит жалобу Фонда на решение суда предыдущей инстанции по иску к связанным лицам ПАО «КБ «ДАНИЭЛЬ» на сумму 1,1 млрд грн (дело № 910/12 930/18).

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Справка Finance.ua:

Как сообщал Фонд, в банке для признания его неплатежеспособным применялись схемы вывода активов.

В частности, выдача необеспеченных кредитов и кредитов под неликвидное обеспечение. Как следствие, на момент формирования ликвидационной массы 72% кредитного портфеля банка были безнадежной задолженностью, а почти 22% всех активов банка составляли мусорные ценные бумаги.

Остаток кредитного портфеля — это задолженность физических лиц по потребительским и ипотечным кредитам, предоставленным под залог движимого и недвижимого имущества, обслуживание которых остановилось, в большинстве случаев, до момента введения временной администрации в банке.

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