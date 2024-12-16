Фонд гарантирования выставил на аукцион активы «Укрстройинвестбанка» — Finance.ua
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Фонд гарантирования выставил на аукцион активы «Укрстройинвестбанка»

Фондовый рынок
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В системе Прозорро. Продажи 2 января 2025 года состоится аукцион по продаже активов АО «УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК», ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов.
На торги в составе лота повторно выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Договоры заключены со связанными с банком юридическими и физическими лицами.
В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлена недвижимость туристического назначения премиум-класса (номер-апартаменты с кухней) в одном из современных туристических комплексов в курортном районе «Аркадия» на побережье Одессы (Аркадийское плато — бывшее Гагаринское плато), а именно: 11, 12 и технический этажи 16-этажного дома, общей площадью 1080,5 кв. м.
В Фонде обращают внимание, что на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.
По материалам:
Banker.ua
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