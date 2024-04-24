ФГИУ продал имущество ДП «Инжексбуд» за ₴27,5 миллиона (фото) — Finance.ua

ФГИУ продал имущество ДП «Инжексбуд» за ₴27,5 миллиона (фото) Сегодня 11:26 — Фондовый рынок

На приватизационном аукционе был реализован единый имущественный комплекс госпредприятия «Инжексбуд» с базой отдыха в Киевской области.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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«27,5 млн грн. Такой оказалась победная ставка во время сегодняшней продажи ЕИК ГП „Инжексбуд“ на платформе Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.

В состав имущественного комплекса входят административные помещения в центре Киева площадью 62,7 кв.м. и база отдыха в Бориспольском районе.

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За лот соревновался 21 участник. В результате конкуренции цена из стартовых 6 млн грн выросла в 4,5 раза.

С 15 по 19 апреля Фонд государственного имущества провел 8 успешных онлайн-аукционов по приватизации в системе Prozorro. Продажи на общую сумму 28,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

Фонд государственного имущества Украины привлек в госбюджет почти первый квартал этого года 200 миллионов гривен от аренды госимущества. Как сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль: «Свыше 200 млн грн от аренды госимущества. Такая сумма поступила в госбюджет за первый квартал 2024 года. От офисных помещений и гаражей до складов и магазинов — перечень объектов аренды самый разный».

Реализация проекта «Земельного банка» позволит аграриям получить доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи». Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.

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