В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель — Finance.ua

В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель Сегодня 16:43 — Аграрный рынок

В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель

Реализация проекта «Земельного банка» позволит аграриям получить доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».

Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Фонд провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.

Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых пребывает:

386 тыс. га в управлении ФГИУ;

277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;

99,2 тыс. га в Минюсте;

Более 40 тыс. га в других министерствах.

Глава ФГИУ Виталий Коваль отмечает: «Задача Фонда — обеспечить прозрачный механизм аренды земли через аукционы с равными правилами доступа как для малого фермера, так и для мощного предприятия».

Читайте также Где самая дешевая земля в Украине: цены за гектар

Проект будет способствовать положительному экономическому росту, побуждать развитие рынка и появление новых предприятий, которые увеличат налоговые поступления и создадут новые рабочие места. Деньги от аренды сельскохозяйственных земель направим в государственный бюджет для поддержки сил обороны.

Справка Finance.ua:

Согласно обнародованным данным, среди регионов по объемам реализуемых участков сельхозназначения лидируют Днепропетровская (14,14 тыс. га), Полтавская (11,88 тыс. га) и Кировоградская (9,46 тыс. га) области.

Меньше всего участков было продано в Волынской области — 360 га.

По итогам 2023 года наивысший показатель средней стоимости гектара зафиксирован в Ивано-Франковской (78,3 тыс. грн), Львовской (57,9 тыс. грн) и Тернопольской (55,0 тыс. грн) областях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.