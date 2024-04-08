В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель — Finance.ua

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В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель

Аграрный рынок
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В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель
В ФГИУ рассказали, какой будет начальная цена аренды госземель
Реализация проекта «Земельного банка» позволит аграриям получить доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».
Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.
Об этом сообщает Фонд госимущества.
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Фонд провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.
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Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых пребывает:
  • 386 тыс. га в управлении ФГИУ;
  • 277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;
  • 99,2 тыс. га в Минюсте;
Более 40 тыс. га в других министерствах.
Глава ФГИУ Виталий Коваль отмечает: «Задача Фонда — обеспечить прозрачный механизм аренды земли через аукционы с равными правилами доступа как для малого фермера, так и для мощного предприятия».
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Проект будет способствовать положительному экономическому росту, побуждать развитие рынка и появление новых предприятий, которые увеличат налоговые поступления и создадут новые рабочие места. Деньги от аренды сельскохозяйственных земель направим в государственный бюджет для поддержки сил обороны.

Справка Finance.ua:

  • Согласно обнародованным данным, среди регионов по объемам реализуемых участков сельхозназначения лидируют Днепропетровская (14,14 тыс. га), Полтавская (11,88 тыс. га) и Кировоградская (9,46 тыс. га) области.
  • Меньше всего участков было продано в Волынской области — 360 га.
  • По итогам 2023 года наивысший показатель средней стоимости гектара зафиксирован в Ивано-Франковской (78,3 тыс. грн), Львовской (57,9 тыс. грн) и Тернопольской (55,0 тыс. грн) областях.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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