Земля, авто и дома почти на 52 миллиона: государству передали конфискованное имущество ровенского военкома — Finance.ua
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Земля, авто и дома почти на 52 миллиона: государству передали конфискованное имущество ровенского военкома

Казна и Политика
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Земля, авто и дома почти на 52 миллиона: государству передали конфискованное имущество ровенского военкома
Земля, авто и дома почти на 52 миллиона: государству передали конфискованное имущество ровенского военкома, Фото: ДБР
Суд передал в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в незаконном обогащении и избиении солдата.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. грн. В частности, это:
  • земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;
  • 7 домов общей площадью около 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;
  • земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около половины гектара и домом на 316 кв. м.
  • два грузовых автомобиля.
Расследование в отношении противоправной деятельности должностного лица началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. В ходе расследования ГБР обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
По делу об избиении солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
В конце октября 2023 года ГБР уведомило должностное лицо о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (ст. 368−5 УК Украины).
Руководитель Ровенского областного ТЦК и СП находится под стражей без внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда. Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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