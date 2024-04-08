У ФДМУ розповіли, якою буде початкова ціна оренди держземель — Finance.ua

У ФДМУ розповіли, якою буде початкова ціна оренди держземель Сьогодні 16:43 — Аграрний ринок

У ФДМУ розповіли, якою буде початкова ціна оренди держземель

Реалізація проєкту «Земельного банку» дозволить аграріям отримати доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

Фонд уже провів відповідну роботу: здійснив інвентаризацію державних земельних активів; виділив частку, яка належать Фонду; визначив перелік підприємств, землі яких буде виставлено на аукціони оренди в першу чергу.

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких перебуває:

386 тис. га в управлінні ФДМУ;

277 тис. га в Національній академії аграрних наук;

99,2 тис. га в Мін'юсті;

Понад 40 тис. га в інших міністерствах.

Голова ФДМУ Віталій Коваль зазначає: «Завдання Фонду — забезпечити прозорий механізм оренди землі через аукціони з рівними правилами доступу — як для малого фермера, так і для потужного підприємства».

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Проєкт сприятиме позитивному економічному зростанню, спонукатиме розвиток ринку та дасть появу нових підприємств, які збільшать податкові надходження та створять нові робочі місця. Гроші від оренди сільськогосподарських земель спрямуємо до державного бюджету для підтримки Сил оборони.

Довідка Finance.ua:

Згідно з оприлюдненими даними, серед регіонів за обсягами реалізованих ділянок сільгосппризначення лідирують Дніпропетровська (14,14 тис. га), Полтавська (11,88 тис. га) та Кіровоградська (9,46 тис. га) області.

Найменше ділянок було продано у Волинській області - 360 га.

За підсумками 2023 року найвищий показник середньої вартості гектара зафіксований в Івано-Франківській (78,3 тис. грн), Львівській (57,9 тис. грн) і Тернопільській (55,0 тис. грн) областях.

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