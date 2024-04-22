ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell

Фондовый рынок
28
ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell
ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell
В управление Фонда госимущества перешли 49% сети АЗС Shell в Украине. Об этом пишет ФГИУ.
Это санкционное имущество россиянина Эдуарда Худайнатова, которому принадлежали 49% ООО «Альянс Холдинг». Компания управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.
А также — 100% доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», владеющего нефтебазой и недвижимостью.
Читайте также
«Эдуард Худайнатов, бывший топ-менеджер российской государственной компании „Роснефть“, является владельцем „Независимой нефтегазовой компании“. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, в октябре 2022 года — под санкции Украины» — говорится в сообщении.
Читайте также
В этом году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его корпоративные права в украинских компаниях в доход государства.
В настоящее время ФГИ осуществляет процесс очистки этих активов от арестов и запретов с целью регистрации права собственности за государством.
Вырученные от продажи санкционного имущества средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.