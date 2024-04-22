ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell — Finance.ua

ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

ФГИ получил в управление 49% сети АЗС Shell

В управление Фонда госимущества перешли 49% сети АЗС Shell в Украине. Об этом пишет ФГИУ.

Это санкционное имущество россиянина Эдуарда Худайнатова, которому принадлежали 49% ООО «Альянс Холдинг». Компания управляет украинской сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

А также — 100% доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», владеющего нефтебазой и недвижимостью.

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«Эдуард Худайнатов, бывший топ-менеджер российской государственной компании „Роснефть“, является владельцем „Независимой нефтегазовой компании“. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, в октябре 2022 года — под санкции Украины» — говорится в сообщении.

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В этом году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать его корпоративные права в украинских компаниях в доход государства.

В настоящее время ФГИ осуществляет процесс очистки этих активов от арестов и запретов с целью регистрации права собственности за государством.

Вырученные от продажи санкционного имущества средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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