ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе — Finance.ua

ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе Сегодня 12:36 — Фондовый рынок

ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе

Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже объекта большой приватизации — государственной доли размером 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукционная комиссия установила стартовую цену и разработала условия продажи этого актива.

Об этом говорится в сообщении фонда.

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Государственная часть в уставном капитале будет выставлена ​​на электронный аукцион с условиями через систему Прозорро.Продажи. Стартовая цена, установленная аукционной комиссией, составляет 1 651 633 236 грн.

Поскольку доля является объектом большой приватизации, стартовая цена и условия ее продажи должны быть утверждены Кабинетом Министров Украины. Фонд государственного имущества должен подготовить и внести на рассмотрение Правительства согласованный проект соответствующего решения.

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Средства, полученные от продажи актива, будут переведены в Государственный бюджет Украины и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«ТРЦ „Ocean Plaza“ — актив со многими преимуществами: месторасположение, большая площадь, хорошее техническое состояние. Это готовый бизнес и уверен, что объект быстро найдет нового проукраинского собственника», — отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль. Дата проведения аукциона по продаже доли будет установлена ​​сразу после утверждения Кабинетом Министров Украины стартовой цены и условий продажи объекта.

Справка Finance.ua:

в марте 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда было взыскано в государственную собственность долю в размере 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ «Ocean Plaza», у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенберг от 09 июня 2023 г. № 507-р указанный актив был передан в управление Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации;

по предложению Фонда государственного имущества и по распоряжению Кабинета Министров Украины от 05 января 2024 г. № 8-р государственная доля размером 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

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