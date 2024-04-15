ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе — Finance.ua
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ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе

Фондовый рынок
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ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе
ФГИУ планирует продажу государственной доли ТРЦ Ocean Plaza на аукционе
Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже объекта большой приватизации — государственной доли размером 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ «Ocean Plaza»). Аукционная комиссия установила стартовую цену и разработала условия продажи этого актива.
Об этом говорится в сообщении фонда.
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Государственная часть в уставном капитале будет выставлена ​​на электронный аукцион с условиями через систему Прозорро.Продажи. Стартовая цена, установленная аукционной комиссией, составляет 1 651 633 236 грн.
Поскольку доля является объектом большой приватизации, стартовая цена и условия ее продажи должны быть утверждены Кабинетом Министров Украины. Фонд государственного имущества должен подготовить и внести на рассмотрение Правительства согласованный проект соответствующего решения.
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Средства, полученные от продажи актива, будут переведены в Государственный бюджет Украины и направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
  • «ТРЦ „Ocean Plaza“ — актив со многими преимуществами: месторасположение, большая площадь, хорошее техническое состояние. Это готовый бизнес и уверен, что объект быстро найдет нового проукраинского собственника», — отметил председатель ФГИУ Виталий Коваль. Дата проведения аукциона по продаже доли будет установлена ​​сразу после утверждения Кабинетом Министров Украины стартовой цены и условий продажи объекта.

Справка Finance.ua:

  • в марте 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда было взыскано в государственную собственность долю в размере 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ «Ocean Plaza», у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенберг от 09 июня 2023 г. № 507-р указанный актив был передан в управление Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации;
  • по предложению Фонда государственного имущества и по распоряжению Кабинета Министров Украины от 05 января 2024 г. № 8-р государственная доля размером 66,65% в уставном капитале ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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