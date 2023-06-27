Куда направят средства от продажи Ocean Plaza — Finance.ua

Куда направят средства от продажи Ocean Plaza Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Куда направят средства от продажи Ocean Plaza

После проведения аудита и оценки стоимости актива, а также принятия других предприватизационных мероприятий Фонд госимущества примет решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав.

«Рассматриваются все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф», — отмечает первый заместитель главы ФГИУ Денис Шугалий.

Напомним, 9 июня 2023 года правительство приняло распоряжение о передаче ФГИУ доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%.

Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, но в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.

Напомним, Кабинет Министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Соответствующее распоряжение Правительство приняло на своем заседании 9 июня 2023 года. Кабмин поручил ФГИ приватизировать этот актив. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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Фінансовий клуб По материалам:

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