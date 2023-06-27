Куда направят средства от продажи Ocean Plaza — Finance.ua

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Куда направят средства от продажи Ocean Plaza

Казна и Политика
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Куда направят средства от продажи Ocean Plaza
Куда направят средства от продажи Ocean Plaza
После проведения аудита и оценки стоимости актива, а также принятия других предприватизационных мероприятий Фонд госимущества примет решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав.
Об этом сообщает ФГИУ.
«Рассматриваются все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф», — отмечает первый заместитель главы ФГИУ Денис Шугалий.
Напомним, 9 июня 2023 года правительство приняло распоряжение о передаче ФГИУ доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которому принадлежит ТРЦ, в размере 66,65%.
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Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам, но в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал их в пользу государства.
Напомним, Кабинет Министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Соответствующее распоряжение Правительство приняло на своем заседании 9 июня 2023 года. Кабмин поручил ФГИ приватизировать этот актив. Вырученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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