Федоров анонсировал новые проекты цифровизации — Finance.ua

Федоров анонсировал новые проекты цифровизации Сегодня 14:30 — Технологии&Авто

Федоров анонсировал новые проекты цифровизации

Уже год команда Минцифры совместно с НАПК, а также другими министерствами и органами власти реализует Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы.

О результатах работы министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время мероприятия НАПК «Добропорядочность — будущее украинской государственности».

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«Многие проекты можно реализовать благодаря цифровизации, исключив чиновника из процесса. Ибо лучшая услуга — это услуга, где вообще отсутствует человеческий фактор. Например, сервис по регистрации ФЛП в „Дія“ полностью автоматический. Можно улучшать качество данных в государственных регистрах и постепенно перейти к полной автоматизации. Есть услуги или проекты, где невозможно быстро произвести автоматизацию и нужно менять прежде всего политику. Но фундамент — прозрачные цели руководителя и менеджмента в учреждении, как они реагируют на вызовы и внедряют антикоррупционные принципы», — отметил Федоров.

Минцифра отвечает за 6 цифровых проектов

Во время выступления Федоров рассказал о каждом из них. В частности, о работе команды Минцифры над комплексной услугой э-Предприниматель в «Дія», объединяющей 12 сервисов для бизнеса.

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Вместо похода в госучреждение, где могут потребовать взятку, достаточно будет заполнить одно заявление онлайн. Правительство уже поддержало решение о запуске услуги. В работе также внедрение инструмента подготовки и проведения публичных закупок в сфере информатизации. А также улучшение услуг для юридических лиц в «Дія», в частности, автоматизация проверки сведений о конечном бенефициаре.

Кроме того, Минцифра продолжает развивать действие, запускать новые услуги и цифровизировать разные сферы жизни государства. Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации только за 2021 год составляет более 15 млрд грн.

Более 11 млрд гривен Украина сэкономила благодаря цифровой трансформации строительства. Среди услуг с наибольшим экономическим эффектом — сервисы для ФЛП. Благодаря им государство сохранило более 267 млн ​​гривен. Значительный антикоррупционный эффект также принесла комплексная услуга для родителей младенцев «єМалятко» — 35 млн гривен.

Одно из главных направлений работы Минцифры — прозрачное восстановление. Именно поэтому запустили услугу «єВідновлення», благодаря которой украинцы могут получить компенсацию за поврежденное имущество. А потом использовать эти средства для ремонта. Важная составляющая услуги — система антифрод. Вырученные деньги можно потратить только в компаниях-партнерах программы. Это позволяет избежать манипуляций и злоупотреблений. Каждая гривна используется по назначению — на строительные товары и услуги.

Среди топ-приоритетов на следующий год — цифровизация восстановления. Благодаря Реестру разрушенного имущества все процессы будут проходить максимально прозрачно. Также в работе запуск растаможки в «Дія». Услуга будет автоматической и полностью исключает человеческий фактор. Еще среди приоритетов — внедрение э-Акциза и автоматизация услуг для моряков.

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