Федоров анонсировал новые проекты цифровизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Федоров анонсировал новые проекты цифровизации

Технологии&Авто
24
Федоров анонсировал новые проекты цифровизации
Федоров анонсировал новые проекты цифровизации
Уже год команда Минцифры совместно с НАПК, а также другими министерствами и органами власти реализует Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы.
О результатах работы министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал во время мероприятия НАПК «Добропорядочность — будущее украинской государственности».
Читайте также
«Многие проекты можно реализовать благодаря цифровизации, исключив чиновника из процесса. Ибо лучшая услуга — это услуга, где вообще отсутствует человеческий фактор. Например, сервис по регистрации ФЛП в „Дія“ полностью автоматический. Можно улучшать качество данных в государственных регистрах и постепенно перейти к полной автоматизации. Есть услуги или проекты, где невозможно быстро произвести автоматизацию и нужно менять прежде всего политику. Но фундамент — прозрачные цели руководителя и менеджмента в учреждении, как они реагируют на вызовы и внедряют антикоррупционные принципы», — отметил Федоров.

Минцифра отвечает за 6 цифровых проектов

Во время выступления Федоров рассказал о каждом из них. В частности, о работе команды Минцифры над комплексной услугой э-Предприниматель в «Дія», объединяющей 12 сервисов для бизнеса.
Читайте также
Вместо похода в госучреждение, где могут потребовать взятку, достаточно будет заполнить одно заявление онлайн. Правительство уже поддержало решение о запуске услуги. В работе также внедрение инструмента подготовки и проведения публичных закупок в сфере информатизации. А также улучшение услуг для юридических лиц в «Дія», в частности, автоматизация проверки сведений о конечном бенефициаре.
Кроме того, Минцифра продолжает развивать действие, запускать новые услуги и цифровизировать разные сферы жизни государства. Антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации только за 2021 год составляет более 15 млрд грн.
Читайте также
Более 11 млрд гривен Украина сэкономила благодаря цифровой трансформации строительства. Среди услуг с наибольшим экономическим эффектом — сервисы для ФЛП. Благодаря им государство сохранило более 267 млн ​​гривен. Значительный антикоррупционный эффект также принесла комплексная услуга для родителей младенцев «єМалятко» — 35 млн гривен.
Одно из главных направлений работы Минцифры — прозрачное восстановление. Именно поэтому запустили услугу «єВідновлення», благодаря которой украинцы могут получить компенсацию за поврежденное имущество. А потом использовать эти средства для ремонта. Важная составляющая услуги — система антифрод. Вырученные деньги можно потратить только в компаниях-партнерах программы. Это позволяет избежать манипуляций и злоупотреблений. Каждая гривна используется по назначению — на строительные товары и услуги.
Читайте также
Среди топ-приоритетов на следующий год — цифровизация восстановления. Благодаря Реестру разрушенного имущества все процессы будут проходить максимально прозрачно. Также в работе запуск растаможки в «Дія». Услуга будет автоматической и полностью исключает человеческий фактор. Еще среди приоритетов — внедрение э-Акциза и автоматизация услуг для моряков.

Мстислав Баник: «Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире 📱

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.