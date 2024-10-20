Ежегодно в Украине растет объем задекларированных средств в криптовалютах — Finance.ua

Ежегодно в Украине растет объем задекларированных средств в криптовалютах
Криптовалюта превращается в аналогичный способ накопления, как наличные деньги или деньги на банковских счетах.
Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью «Главкому».
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Он отметил, что с каждым годом количество задекларированных в криптовалютах средств увеличивается: они используются как обычным населением, так и государственными служащими.
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«Если несколько лет назад никто о них не знал, то сейчас это такой же вид накопления, как наличные деньги или средства на банковских счетах. Криптовалюты отслеживаются через инструменты блокчейна. Они также являются предметом проверок и осуществления мониторинга образа жизни», — сказал он.
Павлущик напомнил, что НАПК уже фиксировало нарушения в использовании криптовалюты.
«К примеру, заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области задекларировал криптовалюту на сумму 100 млн грн, но не смог доказать ее наличие», — сказал глава агентства.
Справка Finance.ua:
- почти 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сохранения стоимости;
- также пользователей спросили о том, какие криптовалюты они хранят в своих портфелях. Около 68% отметили Ethereum, более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% — владеют биткоином;
- Ожидается, что в Украине легализация криптовалюты произойдет примерно в первой половине 2025 года. Однако налоговые льготы не предусматриваются.
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