Ежегодно в Украине растет объем задекларированных средств в криптовалютах — Finance.ua

Ежегодно в Украине растет объем задекларированных средств в криптовалютах Сегодня 11:12 — Криптовалюта

Ежегодно в Украине растет объем задекларированных средств в криптовалютах

Криптовалюта превращается в аналогичный способ накопления, как наличные деньги или деньги на банковских счетах.

Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик в интервью «Главкому».

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Он отметил, что с каждым годом количество задекларированных в криптовалютах средств увеличивается: они используются как обычным населением, так и государственными служащими.

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«Если несколько лет назад никто о них не знал, то сейчас это такой же вид накопления, как наличные деньги или средства на банковских счетах. Криптовалюты отслеживаются через инструменты блокчейна. Они также являются предметом проверок и осуществления мониторинга образа жизни», — сказал он.

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Павлущик напомнил, что НАПК уже фиксировало нарушения в использовании криптовалюты

«К примеру, заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области задекларировал криптовалюту на сумму 100 млн грн, но не смог доказать ее наличие», — сказал глава агентства.

Справка Finance.ua:

почти 83% опрошенных владельцев криптовалют в Украине используют цифровые активы для инвестиций и сохранения стоимости;

также пользователей спросили о том, какие криптовалюты они хранят в своих портфелях. Около 68% отметили Ethereum, более половины респондентов заявили о том, что держат стейблкоины, а 30,5% — владеют биткоином;



Ожидается, что в Украине легализация криптовалюты произойдет примерно в первой половине 2025 года. Однако налоговые льготы не предусматриваются.



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