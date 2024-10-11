В НКЦБФР прокомментировали возможную легализацию криптоактивов в 2025 году — Finance.ua
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В НКЦБФР прокомментировали возможную легализацию криптоактивов в 2025 году

Криптовалюта
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В НКЦБФР прокомментировали возможную легализацию криптоактивов в 2025 году
В НКЦБФР прокомментировали возможную легализацию криптоактивов в 2025 году
В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) прокомментировали заявление народного депутата Даниила Гетманцева о легализации криптоактивов в I-II квартале 2025 года. Здесь считают, что это вполне возможно.
Представитель регулятора Юрий Бойко в комментарии Incrypted сказал, что это вполне вероятный сценарий.
«Сейчас идет работа по подготовке нового законопроекта в рабочей группе Комитета ВРУ по вопросам финансов, который активно участвует в разработке законопроекта. Также, в рамках меморандума с МВФ, мы вместе с НБУ, как будущие регуляторы рынка, должны подготовить новую редакцию закона „О виртуальных активах“ до конца декабря 2024 года», — отметил Бойко.

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Здесь речь идет о Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном между Украиной и МВФ.
Законопроект предусматривает, в частности, налогообложение дохода от операций с криптоактивами по ставке 18% плюс 1,5% военного сбора. При этом, как отмечал Гетманцев, обязанность декларировать эти поступления будет возложена на контрагентов.
«Надеемся, что синергия таких специалистов даст хорошие результаты в подготовке качественного законопроекта по запуску крипторынка в Украине. Но все будет зависеть от готовности депутатов поддержать и проголосовать за него», — добавил Бойко.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
incrypted
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