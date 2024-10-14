На Тайване криптовалюты начнут хранить в банках — Finance.ua

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На Тайване криптовалюты начнут хранить в банках

Криптовалюта
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На Тайване криптовалюты начнут хранить в банках
На Тайване криптовалюты начнут хранить в банках
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) намерена разрешить банкам и финансовым учреждениям страны предоставлять услуги по хранению цифровых активов в экспериментальном режиме.
Регулятор станет принимать заявки от банков в первом квартале 2025 года. Учреждения, подающие заявки, должны указать, какие криптоактивы они намерены хранить, а также описать целевую аудиторию, для которой будут предоставляться кастодиальные услуги: криптоплатформы, профессиональные или розничные инвесторы.

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Три частных банка на Тайване уже выразили заинтересованность в пилотном запуске услуг для криптовалютных бирж и профессиональных инвесторов. Директор отдела комплексного планирования FSC Ху Цзехуа подчеркнул, что иностранные компании, занимающиеся хранением криптовалют, уделяют большое внимание безопасности пользователей, чтобы предотвратить отмывание денег. Поэтому у банков должна быть возможность заблокировать цифровые активы подозрительного происхождения.
Цзехуа добавил, что FSC опубликует информацию о начале пилотного проекта как минимум за 15 дней до начала приема заявок. Ведомство также соберет публичные отзывы об этой инициативе, и на основе полученных результатов может внести в нее поправки.
Недавно FSC пригрозила криптокомпаниям суровыми штрафами в размере до 5 млн новых тайваньских долларов ($150 000) и двумя годами тюремного заключения за несоблюдение нормативных требований. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.
По материалам:
noworries
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