Еврозона избежит рецессии, несмотря на цены на энергоносители

Предполагается, что еврозона избежит рецессии, несмотря на резкий энергетический шок, однако рост будет оставаться слабым из-за давления высоких цен на нефть и газ, что будет сдерживать экономическую активность и замедлит дезинфляцию.

Об этом говорит отчет BofA Global Research.

Банк снизил прогноз роста еврозоны до 0,6% в этом году и 1,0% в следующем, описывая перспективы как «большой шок», вызванный ценами на энергоносители, и в то же время отметив, что «технической рецессии удалось избежать», впрочем, «восстановление будет слабым».

Пересмотр прогноза базируется на предположениях по энергоресурсам. Цена на нефть марки Brent ожидается около $100 за баррель до конца 2026 года, а голландский газ TTF — около €80 в течение следующей зимы.

В отчете отмечается, что «некоторый постоянный ущерб энергоснабжению не позволит быстро скорректировать мировые цены на энергоносители», что будет оказывать давление на экономику даже в случае ослабления геополитической напряженности.

Прогноз роста учитывает общую потерю 90 базисных пунктов по сравнению с предыдущими оценками. Ожидается, что поведение домохозяйств смягчит первоначальное влияние: «потребители компенсируют первичный эффект путем снижения нормы сбережений» во втором квартале года.

Несмотря на уход от рецессии, прогнозируется, что объем производства будет оставаться ниже траектории, существующей до шока, и «последовательное восстановление с 4 квартала 2026 года, вероятно, будет слабым», что свидетельствует о сохранении слабости экономики.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 3,3% в этом году, прежде чем снизится до 2,1% в следующем, в то же время нефть вызовет быстрый рост, а цены на газ придадут устойчивость.

В отчете отмечается, что «снижение инфляции откладывается», и прогнозируется, что общая инфляция упадет ниже 2% только во втором полугодии 2027 года, а базовая — до конца того же года.

Ожидается, что Европейский центральный банк будет реагировать более жесткой политикой в ​​краткосрочной перспективе. BofA прогнозирует повышение ставок на 25 базисных пунктов в июне и июле, вследствие чего депозитная ставка достигнет 2,50%, прежде чем начнется ее снижение в июне 2027 года. В отчете отмечается: «ЕЦБ нервничает», что отражает беспокойство по поводу инфляционных рисков.

Динамика на уровне отдельных стран акцентирует неравномерную склонность к шоку. Германия рассматривается как «самая уязвимая», прогноз роста снижен до 0,3%, тогда как для Италии прогнозируется 0,2%, что отражает более высокую чувствительность к энергоносителям.

Ожидается, что Франция и Испания справятся лучше благодаря энергетическим структурам и политическим мерам, хотя обе страны предстали перед более медленным ростом и более высокой инфляцией.

Базовый сценарий предполагает, что шок останется ограниченным ценам без дефицита поставки.

Однако аналитики предупреждают, что более сильный энергетический шок может изменить прогноз, отмечая, что более высокие цены на нефть и газ «толкнут еврозону в рецессию».

