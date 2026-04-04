Рынок новых авто в ЕС: где продают больше всего машин 04.04.2026, 23:18 — Технологии&Авто

Крупнейшие и наименьшие автомобильные рынки ЕС, Фото: freepik

В феврале 2026 года в странах Евросоюза было реализовано 865,4 тыс. новых легковых автомобилей. Крупнейшим рынком остается Германия.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые крупные и наименьшие автомобильные рынки ЕС

Отмечается, что за февраль в Германии было зарегистрировано почти 211,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в феврале прошлого года.

Наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте — 521 ед. (+72%).

В ТОП-5 крупнейших рынков Евросоюза вошли:

Германия — 211 262 авто (+4%);

Италия — 157 248 ед. (+14%);

Франция — 120 764 ед. (-15%);

Испания — 97 082 ед. (+7%);

Польша — 47 462 ед. (+6%).

Самыми маленькими рынками ЕС были:

Литва — 2593 ед. (+2%);

Латвия — 1443 ед. (+3%);

Кипр — 1145 ед. (-11%);

Эстония — 1138 ед. (+82%);

Мальта — 521 ед. (+72%).

Для сравнения, в Украине в феврале 2026 года было продано 4,4 тыс. новых легковых автомобилей — как в Люксембурге за тот же период.

Ранее Finance.ua писал , что глобальное производство автотранспорта в 2025 году увеличилось на 4% по сравнению с 2024 годом и составило 96,4 млн единиц. Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где было произведено более 34,5 млн ед. автотранспорта (+10%).

Второе место занимает США, с результатом 10,2 млн ед. (-3%).

Третий результат продемонстрировала Япония — 8,4 млн ед. (+2%). Также в первую пятерку попали: Индия — 6,5 млн ед. (+8%) и Германия — 4,2 млн ед. (+2%).

