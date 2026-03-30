Світові лідери з виробництва автомобілів (ТОП-5)
Глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць.
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром) з посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).
У світі у 2025 році було виготовлено:
- легкових автомобілів — 71,3 млн од. (+5%),
- легких комерційних автомобілів — 20,9 млн од. (-0,03%),
- великих вантажних авто — 3,9 млн од. (+6%),
- автобусів — 320 тис од. (+8%).
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).
Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).
Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).
Нагадаємо, рейтинг нових автомобілів Японії, які найбільше продаються у 2026 році станом на лютий, очолює Honda N-Box, частка ринку якого становить 5%.
Водночас в лютому український автопарк поповнили понад 2,9 тис. імпортованих легковиків віком до 5 років. Це майже п’ята частина від загальної кількості ввезених авто з пробігом.
