Світові лідери з виробництва автомобілів (ТОП-5) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром) з посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).

У світі у 2025 році було виготовлено:

легкових автомобілів — 71,3 млн од. (+5%),

легких комерційних автомобілів — 20,9 млн од. (-0,03%),

великих вантажних авто — 3,9 млн од. (+6%),

автобусів — 320 тис од. (+8%).

АІ інфографіка finance.ua

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).

Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).

Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).

У лютому український автопарк поповнили понад 2,9 тис. імпортованих легковиків віком до 5 років. Це майже п'ята частина від загальної кількості ввезених авто з пробігом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.