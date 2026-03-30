0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові лідери з виробництва автомобілів (ТОП-5)

Технології&Авто
350
Глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць.
Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром) з посиланням на дані Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА).
У світі у 2025 році було виготовлено:
  • легкових автомобілів — 71,3 млн од. (+5%),
  • легких комерційних автомобілів — 20,9 млн од. (-0,03%),
  • великих вантажних авто — 3,9 млн од. (+6%),
  • автобусів — 320 тис од. (+8%).
<i>АІ інфографіка finance.ua</i>
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).
Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).
Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).
Нагадаємо, рейтинг нових автомобілів Японії, які найбільше продаються у 2026 році станом на лютий, очолює Honda N-Box, частка ринку якого становить 5%.
Водночас в лютому український автопарк поповнили понад 2,9 тис. імпортованих легковиків віком до 5 років. Це майже п’ята частина від загальної кількості ввезених авто з пробігом.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems