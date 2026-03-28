ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років (інфографіка)
У лютому український автопарк поповнили понад 2,9 тис. імпортованих легковиків віком до 5 років. Це майже п’ята частина від загальної кількості ввезених авто з пробігом.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Загалом за минулий місяць українці придбали 14,8 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Майже кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.
Найбільшу частку в сегменті імпортованих легковиків займають бензинові авто — 55%.
Також популярними залишаються:
- гібриди — 21%;
- електрокари — 17%;
- дизельні авто — 6%;
- автомобілі з ГБО — 1%.
