0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років (інфографіка)

Технології&Авто
164
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років, Фото: freepik
У лютому український автопарк поповнили понад 2,9 тис. імпортованих легковиків віком до 5 років. Це майже п’ята частина від загальної кількості ввезених авто з пробігом.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Загалом за минулий місяць українці придбали 14,8 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Майже кожен п’ятий автомобіль із цієї кількості був віком до 5 років.
Найбільшу частку в сегменті імпортованих легковиків займають бензинові авто — 55%.
Також популярними залишаються:
  • гібриди — 21%;
  • електрокари — 17%;
  • дизельні авто — 6%;
  • автомобілі з ГБО — 1%.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років, Інфографіка створена за допомогою ШІ
За матеріалами:
Finance.ua
Вживані автоАвторинок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems