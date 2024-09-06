Евросоюз выделил €35 миллионов помощи Украине: куда направят средства — Finance.ua

Евросоюз выделил €35 миллионов помощи Украине: куда направят средства Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Евросоюз выделил €35 миллионов помощи Украине: куда направят средства

Европейская Комиссия объявила о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для Украины на 35 миллионов евро.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.

«В связи с непрерывными атаками (россии) против энергетической инфраструктуры Украины, Европейская Комиссия увеличивает гуманитарное финансирование для уязвимых украинцев, выделяя дополнительно 40 миллионов евро перед приближающейся зимой. Из этой суммы 35 миллионов евро будут направлены на гуманитарные проекты в Украине, и еще 5 миллионов евро — на поддержку украинских беженцев и сообществ, принимаемых в Молдове», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главная цель такого финансирования — помочь Украине в подготовке к зимним холодам. Вместе с международными партнерами ЕС будет помогать в восстановлении разрушенных войной домов, в обеспечении поставок электричества и тепла, а также в предоставлении убежища тем людям, которые в этом больше всего нуждаются.

Читайте также С начала большой войны помощь ЕС для Украины превысила 100 млрд евро

В Молдове это новое финансирование будет направлено на поддержку наиболее уязвимых украинских беженцев, на их защиту и доступ к базовым социальным услугам. Как отмечается, это позволит Молдове также подготовиться к возможному дополнительному наплыву беженцев из Украины.

«российская война против Украины приобрела дальнейшую эскалацию в 2024 году, и конца ей не видно. Это подвергает постоянной опасности жизни мирного населения. Приближающаяся зима лишь усугубит эту ситуацию. Для того чтобы поддержать наиболее уязвимых, ЕС увеличивает гуманитарную помощь на 40 миллионов евро, включая 35 миллионов евро для Украины и 5 миллионов евро для Молдовы, что увеличивает наш нынешний (гуманитарный) вклад для Украины до 110 миллионов евро для Украины и до 13 миллионов евро для Молдовы», — отметил по этому поводу еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич сегодня во время выступления на форуме по гражданской обороне в Литве.

Справка Finance.ua:

в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;

Европейский союз с начала полномасштабного вторжения россии оказал помощь Украине на 108 млрд евро;



по данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны Украина привлекла более 93 млрд долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.