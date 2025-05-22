Евросоюз вернет квоты на 30 украинских агротоваров — УКАБ — Finance.ua
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Евросоюз вернет квоты на 30 украинских агротоваров — УКАБ

Аграрный рынок
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Квоты на импорт агропродукции из Украины в ЕС по окончании «торгового безвиза» будут распространяться не на 7, а на 30 товаров.
Об этом рассказала глава комитета по евроинтеграции «Украинского клуба аграрного бизнеса» Александра Авраменко, пишет Latifundist.com.
Она напоминает, что 5 июня 2025 Украина потеряет режим «торгового безвиза» с Европейским Союзом, который разрешал беспошлинный экспорт в европейские страны. «Вместо полного доступа к рынку украинские экспортеры смогут воспользоваться только 7/12 годовых квот, действовавших до войны», пояснила Авраменко.
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Это означает существенное уменьшение объема экспорта отдельных товаров. Например, пшеница — с 6 млн т до 1 млн т, кукуруза — с 4,7 млн ​​т до 650 тыс. т, а сахар — только до 20 тыс. т. Проблема в том, что возвращение идет не только к условиям автономных мероприятий, но и к еще более ограничительному формату — торговой части соглашения об ассоциации 2014 года, которое предусматривает более 30 квот.
«Ситуация осложняется тем, что Еврокомиссия пока не готова к официальным переговорам с Украиной по обновлению 29 статьи соглашения. Это объясняется внутриполитическими процессами в странах ЕС, в частности ожиданием выборов в Польше. Именно поэтому пока внедряется переходная модель — 7/12 от старых квот», — отмечает она.
От сворачивания торгового безвиза между Евросоюзом и Украиной наиболее пострадают украинские производители продукции с добавленной стоимостью, говорит Авраменко.
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Речь идет о производителях муки, круп, молочных изделий и томатной пасты. Их объемы экспорта резко снизятся из-за возврата пошлин и ограничений, ведь квоты обычно исчерпывает сырьевая продукция — пшеница, кукуруза, сырое молоко.
Еврокомиссия обещает вернуться к вопросу обновления 29 статьи после завершения выборов в ключевых странах ЕС. Ожидается, что официальные переговоры начнутся летом и могут продолжаться до осени. Однако даже в случае договоренностей новый торговый режим может заработать только с 2026 года.
Одним из главных условий дальнейшей либерализации станет соответствие украинской продукции европейским стандартам. Это, по словам Авраменко, значительно усложняет ситуацию для бизнеса, уже и так работающего в условиях войны, нестабильной логистики и постоянных рисков.
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Европейские чиновники пока пытаются балансировать между поддержкой Украины и защитой внутренних рынков. Предложение 7/12 выглядит как компромисс: оно позволяет избежать резкого обвала украинского экспорта, но и не создает политического напряжения внутри ЕС.
«Однако без новых договоренностей ситуация может быстро ухудшиться. Уже сейчас продукция, которая будет оставаться в Украине, подешевеет, а для многих экспортеров это означает убытки и потерю рынков. Следовательно, стратегия выхода из этой ситуации — срочное возобновление переговоров и адаптация к новым реалиям», — резюмирует Авраменко.
По материалам:
Економічна Правда
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