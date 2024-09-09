Европейский рынок предметов роскоши испытывает спад из-за ослабления роста Китая — Finance.ua

Европейский рынок предметов роскоши испытывает спад из-за ослабления роста Китая Сегодня 18:10

Европейский рынок предметов роскоши испытывает спад из-за ослабления роста Китая

Китай сообщил о меньшем, чем ожидалось, росте потребительских цен в августе, сигнализируя о продолжении вялого внутреннего потребительского спроса.

Это может оказать дополнительное давление на ключевые секторы европейских фондовых рынков, в том числе акции предметов роскоши и горнодобывающей промышленности, которые чувствительны к экономическим данным Китая.

Об этом пишет Еuronews

Читайте также Китай требует консультаций с Канадой в ВТО относительно тарифов

Потребительские цены в Китае выросли на 0,6% в годовом исчислении в августе, не достигая ожидаемых 0,7%, но продемонстрировав небольшое улучшение по сравнению с ростом на 0,5% в июле.

Данные указывают на то, что экономическое восстановление Китая продолжает замедляться, в основном из-за спада на рынке жилья и длительного влияния длительных ограничений, связанных с Covid.

Во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 4,7% в годовом исчислении, что меньше прогнозируемых 5,1% и меньше по сравнению с 5,3% в первом квартале.

Читайте также Китай прекратил финансирование совместного с россией крупного угольного проекта из-за санкций

Неделю назад Китай также сообщил о более слабом, чем ожидалось, индексе менеджеров по закупкам (PMI), который сокращается четвертый месяц подряд.

ВВП Китая

Сейчас UBS ожидает, что экономика страны вырастет на 4,6% в этом году и на 4% в 2025 по сравнению с предыдущими прогнозами 4,9% и 4,6% соответственно.

Европейские люксовые бренды и акции горнодобывающей промышленности

Вялый потребительский спрос в Китае оказал существенное влияние на основные сектора европейских рынков, в частности на акции предметов роскоши и горнодобывающей промышленности.

Европейские потребительские акции предметов роскоши подверглись самому резкому падению, вызванному снижением рейтингов аналитиков на фоне облачных экономических перспектив Китая.

Известные европейские бренды класса «люкс», включая LVMH, Hermès, Christian Dior и Kering, упали на 7−12% за последнюю неделю.

За последние шесть месяцев рыночные оценки LVMH и Kering упали почти на треть и половину соответственно, поскольку экономический спад в Китае продолжает оказывать давление на доходы от продаж.

Читайте также Прибыль китайского гиганта BYD возросла, несмотря на спад спроса внутри страны

Европейские акции горнодобывающей промышленности также сильно пострадали от падения основных металлов и критических цен на полезные ископаемые, особенно медь и железную руду.

Акции Rio Tinto, Anglo-American и BHP упали на 14% за последние три месяца, главной причиной чего стал низкий спрос в Китае, вызванный продолжающимся кризисом на рынке недвижимости.

Справка Finance.ua:

российско-китайский проект по освоению крупнейшего в Забайкалье Зашуланского угольного месторождения остался без финансирования из-за ограничения Китаем трансграничных платежей с россией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.