Прибыль китайского гиганта BYD возросла, несмотря на спад спроса внутри страны — Finance.ua

Прибыль китайского гиганта BYD возросла, несмотря на спад спроса внутри страны Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

BYD активно выходит за рубеж и наращивает доходы, прибыль компании выросла до почти 2 млрд долл. в 1 полугодии 2024 года, на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке.

Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

Чистая прибыль BYD в первом полугодии выросла благодаря увеличению продаж электромобилей, несмотря на слабый спрос на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Чистая прибыль компании выросла на 24% до 13,63 млрд юаней, что эквивалентно 1,91 млрд долл., в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

Выручка выросла на 16% до 301,13 млрд. юаней благодаря высоким продажам моделей электромобилей, несмотря на замедление спроса на автомобили в Китае.

Сообщается, что BYD заявила, что ее валовая маржа прибыли увеличилась до 20,0% с 18,3% годом ранее, благодаря укреплению бизнеса электромобилей. Компания является одним из немногих китайских производителей электромобилей, сообщивших о двузначной валовой марже за второй квартал. Li Auto сообщила о валовой рентабельности в 19,5% за этот период, тогда как лидер электромобилей Tesla показал валовую рентабельность в 14,6%.

Во втором квартале компания поставила 426 тыс. полностью электрических автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Конкурент Tesla продала 444 тыс. единиц за этот период, сохранив свою позицию ведущего мирового продавца электромобилей. Китайский автопроизводитель ненадолго обогнал Tesla в продаже аккумуляторных электромобилей в четвертом квартале прошлого года.

BYD и другие крупные китайские производители электромобилей агрессивно расширяют свое присутствие за рубежом на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке и усиления тарифного давления со стороны основных торговых партнеров.

Економічна Правда По материалам:

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