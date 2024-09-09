Китай требует консультаций с Канадой в ВТО относительно тарифов — Finance.ua

Китай требует консультаций с Канадой в ВТО относительно тарифов Сегодня 11:12

Китай заявил, что запросил переговоры с Канадой в рамках Всемирной торговой организации по тарифам, которые Оттава ввела на свои электромобили, а также стальные и алюминиевые изделия.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

В пятницу Китай заявил, что запросил переговоры с Канадой в рамках Всемирной торговой организации.

«6 сентября Китай подал запрос на проведение консультаций с Канадой в ВТО по дополнительным тарифам Канады на электромобили и стальную и алюминиевую продукцию», — говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Во вторник Пекин объявил, что планирует начать антидемпинговое расследование по импорту канолы из Канады через неделю после того, как Оттава присоединилась к США и ЕС и ввела 100% тариф на китайские электромобили и 25% тариф на импортируемую сталь и алюминий.

«Канада проигнорировала правила ВТО и нарушила свои обязательства в рамках ВТО, предложив ввести дополнительные тарифы в размере 100% и 25%. Китай призывает Канаду соблюдать правила ВТО и немедленно исправить неправомерные действия», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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