Китай требует консультаций с Канадой в ВТО относительно тарифов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай требует консультаций с Канадой в ВТО относительно тарифов

54
Китай заявил, что запросил переговоры с Канадой в рамках Всемирной торговой организации по тарифам, которые Оттава ввела на свои электромобили, а также стальные и алюминиевые изделия.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
В пятницу Китай заявил, что запросил переговоры с Канадой в рамках Всемирной торговой организации.
«6 сентября Китай подал запрос на проведение консультаций с Канадой в ВТО по дополнительным тарифам Канады на электромобили и стальную и алюминиевую продукцию», — говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
Во вторник Пекин объявил, что планирует начать антидемпинговое расследование по импорту канолы из Канады через неделю после того, как Оттава присоединилась к США и ЕС и ввела 100% тариф на китайские электромобили и 25% тариф на импортируемую сталь и алюминий.
«Канада проигнорировала правила ВТО и нарушила свои обязательства в рамках ВТО, предложив ввести дополнительные тарифы в размере 100% и 25%. Китай призывает Канаду соблюдать правила ВТО и немедленно исправить неправомерные действия», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.