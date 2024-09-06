Китай прекратил финансирование совместного с россией крупного угольного проекта из-за санкций — Finance.ua
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Китай прекратил финансирование совместного с россией крупного угольного проекта из-за санкций

Энергетика
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российско-китайский проект по освоению крупнейшего в Забайкалье Зашуланского угольного месторождения остался без финансирования из-за ограничения Китаем трансграничных платежей с россией.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на гендиректора холдинга «Эн+ Груп» Владимира Колмогорова.
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Развитием данного проекта занимается компания «Разрезуголь» — совместное предприятие «Эн+» и китайской China Energy Investment Corporation (CHN Energy), созданное на паритетной основе.
На проходящем сейчас в российском Владивостоке Восточном экономическом форуме Колмогоров признал прекращение финансирования с китайской стороны, назвав это «сегодняшними проблемами…, связанными с финансированием и ограничениями по использованию финансовых ресурсов».
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По его словам, эти «ограничения» оговариваются санкциями против россии. Поэтому китайские партнеры опасаются, что вопрос не будет решен быстро.
Разрезуголь получил лицензию на Зашуланское месторождение в 2014 году. Китайские партнеры в лице Shenhua Group (теперь China Energy) называли проект, промышленные запасы которого оценивались в 742 млн т, важным шагом в реализации дорожной карты китайско-российского сотрудничества в угольной сфере.
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Как сообщалось, ситуация с российскими платежами в Китай резко изменилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь с соглашениями подсанкционным лицам и поставкам российскому ВПК. После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из россии, в том числе в юанях. В июле стало известно, что финансовые организации Китая негласно делят юань на «чистый» и «грязный», то есть имеющий отношение к россии. С последним китайские банки предпочитают не работать.
По материалам:
Укрінформ
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