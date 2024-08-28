В Китае возмутились санкциями США на их компании, которые ввели из-за войны в Украине — Finance.ua

В Китае возмутились санкциями США на их компании, которые ввели из-за войны в Украине Сегодня 08:30 — Фондовый рынок

В Китае возмутились санкциями США на их компании, которые ввели из-за войны в Украине

Китай раскритиковал санкции США, введенные против китайских организаций из-за войны в Украине. Специальный посланник Китая по Евразии Ли Хуэй назвал их «незаконными и односторонними» и «не основанными на фактах»

Об этом сообщает Reuters.

Ли Хуэй отметил, что одна страна, не называя прямо США, использует кризис, чтобы переложить вину на других. По его словам, эта страна пытается продвинуть «так называемую теорию ответственности Китая», угрожая санкциями странам, которые поддерживают нормальные экономические и торговые связи с россией.

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25 августа Министерство торговли Китая решительно выступило против санкций, а Министерство иностранных дел высказало аналогичную позицию относительно предыдущих раундов ограничений, как сообщает Reuters. Ли Хуэй добавил, что такие действия «полностью отвечают эгоистическим интересам» и «международное сообщество никогда их не примет».

Reuters напомнило, что 23 августа США ввели санкции против китайских компаний, занимающихся поставкой станков и микроэлектроники в россию.

Но нельзя утверждать, что санкции «односторонние». Например, в мае китайское правительство объявило о введении санкций против 12 американских компаний-производителей оружия и их руководителей из-за продажи оружия Тайваню. Еще раньше тоже ввели санкции против трех американских оборонных компаний, запретив импорт и экспорт, а также новые инвестиции в Китае.

Другими словами, пока США вводят санкции против Китая за помощь россии вести войну против Украины, Китай вводит ограничения на Штаты из-за помощи Тайваню.

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