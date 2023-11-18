Европейский лоукостер предлагает услугу, которая избавит от возни с багажом — Finance.ua

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Европейский лоукостер предлагает услугу, которая избавит от возни с багажом

Фондовый рынок
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Европейский лоукостер предлагает услугу, которая избавит от возни с багажом
Европейский лоукостер предлагает услугу, которая избавит от возни с багажом
Европейский лоукостер easyJet ввел новую услугу для пассажиров, которая избавит их от возни с багажом.
Новый сервис предусматривает, что путешественник может сдать багаж прямо дома, а затем получить свой чемодан по прибытии в отель или офис в городе прилета. Ему не нужно будет подходить на стойку регистрации в аэропорту для сдачи багажа во время вылета или забирать его в зале прилета — за него это сделают курьеры.
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Услуга предоставляется компанией Airportr, которая начала сотрудничать с easyJet.
Пока новый сервис доступен в ограниченном режиме. Багаж забирают дома перед рейсом и привозят по адресу в городе прилета только пассажирам, вылетающим из лондонского аэропорта Гатвик в Женеву.
Если пассажир вылетает из Гатвика или Женевы по любому другому маршруту easyJet, он может заказать регистрацию багажа дома, однако по прилету ему придется самостоятельно забрать свой чемодан в зале прилета.
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Для всех рейсов easyJet в Женеву пассажир может заказать доставку багажа по прилете. В таком случае курьер заберет чемодан из багажной карусели в аэропорту Женевы и доставит его по указанному адресу.
Новая услуга включена по умолчанию в самый дорогой тариф Flexi. Пассажиры easyJet с такими билетами могут заказать бесплатную регистрацию багажа при вылете из аэропорта Гатвик или Женевы.
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Остальные клиенты easyJet предоставляют услугу за отдельную плату. В некоторых случаях цена доставки багажа превышает цену самых дешевых авиабилетов. Если перелет из Гатвика в Женеву 23 января 2024 года стоит 30 фунтов стерлингов (34 евро), то доставка багажа от двери к двери на этом маршруте обойдется от 78 фунтов стерлингов (89 евро).
Регистрация багажа дома в Лондоне стоит от 38 фунтов стерлингов (43 евро), а доставка багажа по указанному адресу по прилете в Женеву — от 40 фунтов стерлингов (46 евро).

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По материалам:
Avianews.com
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