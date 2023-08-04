Один из лоукостеров будет компенсировать пассажирам отмену и задержку рейсов — Finance.ua

Один из лоукостеров будет компенсировать пассажирам отмену и задержку рейсов Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Управление гражданской авиации Великобритании обязало лоукостер Wizz Air изменить политику реагирования на задержки и отмену рейсов и гарантировать пассажирам перебронирование на альтернативный рейс.

Как сообщает Avianews , регулятор вмешался в ситуацию после того, как за последние 9 месяцев в судах оказалось много жалоб от пассажиров на действия авиакомпании.

«Пассажиры имеют полное право ожидать, что их жалобы и претензии будут учтены быстро и эффективно, а авиакомпании отнесутся к ним справедливо и в соответствии с правилами. Мы дали понять Wizz Air — то, как авиакомпания относилась к клиентам, неприемлемо», — заявил временный глава регулятора Пол Смит.

Управление гражданской авиации заявило, что в ближайшие месяцы будет контролировать, как Wizz Air применяет обновленную политику по отношению к пассажирам в случае отмены или задержки рейса. Также регулятор выборочно проверит, как лоукостер рассмотрел предыдущие претензии пассажиров, чтобы убедиться, что путешественники получили положенные по закону компенсации.

Как отметили в управлении гражданской авиации, лоукостер согласился не только изменить свои правила, но и пересмотреть запросы пассажиров на компенсации, сделанные за прошедшие месяцы и не одобренные.

«Это гарантирует пассажирам, отправившим жалобы Wizz Air в прошлом, а их претензии были некорректно отклонены, что они получат деньги, которые им полагаются по закону», — заявили в регуляторе.

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