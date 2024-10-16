Европейская Комиссия предоставляет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины — Finance.ua
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Европейская Комиссия предоставляет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины

Энергетика
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Европейская Комиссия предоставляет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины
Европейская Комиссия предоставляет 3 млн евро для работы МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины
Европейская Комиссия предоставляет 3 миллиона евро для работы мониторинговых миссий МАГАТЭ на атомных электростанциях Украины, которые могут быть использованы, в частности, и для миссий на подстанциях, критичных для обеспечения работы АЭС.
Соответствующие средства выделяются в рамках Европейского инструмента международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во время заседания Совета министров ЕС.
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«Российские атаки на критически важные для работы украинских АЭС подстанции создают серьезные угрозы. Мы поддерживаем работу миссий МАГАТЭ на таких подстанциях, и для обеспечения соответствующих потребностей выделяем 3 млн евро», — отметила она.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко, присоединившийся к участникам заседания в режиме онлайн, поблагодарил европейских партнеров за поддержку инициативы по работе миссий МАГАТЭ на подстанциях, критических для АЭС. Международное внимание к этому вопросу на высшем уровне чрезвычайно важно, ведь такие атаки являются прямой угрозой ядерной безопасности, подчеркнул он.
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Кадри Симсон заверила, что ЕС будет продолжать и дальше поддерживать украинский энергосектор, в частности в подготовке и прохождении будущей зимы. Герман Галущенко в свою очередь поблагодарил партнеров за помощь, которая продолжает оказываться как оборудованием, так и финансово.
«Мы готовимся к еще одной сложной зиме, ведь уровень и интенсивность российских атак растут. В то же время благодаря, в частности, и вашей поддержке, которую оказываете как напрямую оборудованием, так и через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, мы имплементируем концепцию децентрализованной распределенной генерации, устанавливаем газовые турбины и газопоршневые установки, которые помогут нам обеспечить электро- и теплоснабжение в случае отключений электроэнергии»,
отметил министр.

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Глава Минэнерго отметил, что важную роль для балансировки системы во время ОЗП также будет играть импорт электроэнергии, и выразил надежду на скорейшее принятие решения ENTSO-E по увеличению максимальной пропускной способности импорта электроэнергии из стран Европейского Союза.
Отдельное внимание было уделено вопросам усиления защиты энергообъектов. Герман Галущенко подчеркнул, что лучшей защитой для энергосектора является система противовоздушной обороны.
По материалам:
Finance.ua
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