В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии — Finance.ua
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В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии

Энергетика
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В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии
В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии
Национальный энергорегулятор НКРЭКУ отрицает возможность остановки сертификации НЭК «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи (ОСП) по модели ISO и связанной с этим угрозы для импорта электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
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«Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет», — говорится в заявлении НКРЭКУ.
НКРЭКУ подтвердила получение письма директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года, отметив, что в нем отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК «Укрэнерго» требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 4 общие правила внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и одобренной.
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Там отметили, что Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора.
«Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке», — отмечается в заявлении.
«Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества», — подчеркнула комиссия.
По материалам:
Економічна Правда
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