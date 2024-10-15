В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии — Finance.ua

В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии Сегодня 11:45 — Энергетика

В НКРЭКУ прокомментировали, есть ли основания для остановки импорта электроэнергии

Национальный энергорегулятор НКРЭКУ отрицает возможность остановки сертификации НЭК «Укрэнерго» как независимого оператора системы передачи (ОСП) по модели ISO и связанной с этим угрозы для импорта электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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«Отмечаем, что по состоянию на сегодняшний день никаких оснований для остановки сертификации оператора системы передачи или невозможности использования трансграничных перетоков для привлечения импорта электроэнергии нет», — говорится в заявлении НКРЭКУ.

НКРЭКУ подтвердила получение письма директора Секретариата Энергетического Сообщества Артура Лорковски от 9 октября 2024 года, отметив, что в нем отмечается необходимость сохранения соответствия украинского ОСП НЭК «Укрэнерго» требованиям об отделении от Директивы (ЕС) от 05 июня 2019 года № 4 общие правила внутреннего рынка электроэнергии, адаптированной и одобренной.

Там отметили, что Секретариат Энергетического Сообщества информирует НКРЭКУ, в частности о необходимости доформирования Наблюдательного совета оператора.

«Следует отметить, что все необходимые для этого процедуры уже проходят в установленные сроки и в установленном порядке», — отмечается в заявлении.

«Любая информация в СМИ об угрозе импорта электроэнергии является откровенной манипуляцией в преддверии отопительного сезона с целью дестабилизации общества», — подчеркнула комиссия.

Економічна Правда По материалам:

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