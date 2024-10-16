Украинская энергосистема достигла «высочайшего возможного уровня готовности» перед зимой — Галущенко Сегодня 07:21 — Энергетика

Украинская энергосистема входит в зимний сезон с «высоким возможным уровнем готовности», поскольку запланированные ремонты на электростанциях были «завершены вовремя».

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает The New York Times.

В издании отмечают, что экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий утверждал, что спор с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения.

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По его словам, он хотел построить десятки небольших частных электростанций по всей территории Украины, что, по его словам, сделало бы энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам россии.

Вместе с тем отмечается, что позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею централизации госкомпаний.

«Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы», — отметили в издании.

В то же время Галущенко в письменном комментарии NYT отрицал информацию, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности, по его словам, у него нет влияния на наблюдательный совет «Укрэнерго».

Кроме того, министр энергетики признал неправдивым утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Галущенко добавил, что ремонты на энергообъектах «завершены вовремя», а значит, украинская энергосистема входит в зимний сезон «с высочайшим возможным уровнем готовности».

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