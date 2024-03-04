Европейцам удалось сэкономить 101 млрд кубометров газа на фоне российского энергетического шантажа — Finance.ua

Европейцам удалось сэкономить 101 млрд кубометров газа на фоне российского энергетического шантажа Сегодня 06:16 — Мир

Европейцам удалось сэкономить 101 млрд кубометров газа на фоне российского энергетического шантажа

Европейский Союз смог сэкономить 101 миллиард кубометров газа или 18% от обычного объема потребления в 2023 году.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

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«Экономия газа бизнесом и гражданами по всему ЕС внесла существенный вклад в преодоление энергетического кризиса, вызванного российской агрессией против Украины два года назад. Совместными усилиями ЕС сократил спрос на 18% в период с августа по декабрь 2023 года, что позволило сэкономить 101 миллиард кубометров газа», — говорится в сообщении.

По данным Еврокомиссии, этот показатель значительно выше цели сбережения газа в 15% спроса, который согласовали летом 2022 года страны ЕС на законодательном уровне, чтобы стабилизировать энергетический рынок и продолжить меры солидарности с Украиной.

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Кроме того, регуляторные правила ЕС по газовым хранилищам требовали заполнения подземных хранилищ газа на 90% от их общей емкости до 1 ноября 2023 года с целью качественной подготовки к зиме. ЕС достиг этого показателя уже в августе прошлого года, по состоянию на ноябрь количество газа в европейских хранилищах составило около 99%.

Срок действия «чрезвычайного» энергетического законодательства истекает 31 марта этого года. Поэтому Еврокомиссия предлагает на уровне Совета ЕС согласовать рекомендации для стран-членов по продлению мер по сокращению потребления природного газа и сохранить как ориентир цель сокращения спроса на 15% по сравнению со средним уровнем спроса, который сохранялся в странах ЕС с 2017 по 2022 годы. Это предложение обсудит Совет министров ЕС по вопросам энергетики 4 марта 2024 года.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на мероприятии «Дни образования» в хорватском Сплите обратила внимание на попытки россии применить против ЕС энергетический шантаж и парализовать его энергетическую систему. Но благодаря решительному совместному ответу ЕС почти избавился от энергетической зависимости от российских ископаемых энергоносителей. Цены на энергию, которые летом прошлого года достигали «космических высот», снизились до предвоенного уровня.

Укрінформ По материалам:

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