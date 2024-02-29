Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины — Finance.ua

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины

Европарламент принял резолюцию о необходимости неуклонной поддержки Украины ЕС после двух лет полномасштабной войны.

Эту резолюцию депутаты приняли большинством голосов. За проголосовал 451 депутат, против — 46, еще 49 евродепутатов воздержались, пишет Укринформ.

«россия ведет преступную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную войну против Украины с 24 февраля 2022 года. Она начала войну в 2014 году путем аннексии Крымского полуострова и одновременной оккупации частей Донецкой и Луганской областей. Эта война является грубым и показательным нарушением Хартии ООН, основополагающих принципов международного права. Действия россии в Украине в течение прошлых двух лет угрожают миру и безопасности в Европе и мире», — говорится в документе.

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Резолюция отдельно отмечает недопустимость атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры, призывает россию остановить практику насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий и освободить всех украинцев, находящихся в плену или заключении, и прекратить практику завоза российских граждан.

Документ осуждает намерение россии провести «президентские выборы» на ВОТ Украины и подчеркивает, что Европарламент не признает результаты этих противоправных «выборов».

Депутаты призвали Еврокомиссию, высокого представителя ЕС и правительства стран-членов работать вместе с Украиной и всем международным сообществом для создания специального трибунала по расследованию и наказанию преступления агрессии, совершенного против Украины российскими руководителями и ее приспешниками, в частности в беларуси.

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В документе приветствуется учреждение Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины в Гааге.

Европарламент призвал ЕС и его членов продолжать санкции против страны-агрессора, обеспечить эффективную имплементацию всех 13 пакетов таких ограничительных мер и устранить существующие возможности для их обхода.

Документ содержит ряд принципиальных положений, в том числе о том, что главной целью Украины остается победа в войне с россией, что означает выведение всех российских сил и их приспешников со всей международно признанной территории Украины. Эта цель может быть достигнута при продолжении стабильной, содержательной и непрерывной помощи для Украины, постепенного увеличения поставок необходимого конвенционального оружия и оборудования.

«Европарламент отмечает важность освобождения Крымского полуострова, оккупированного россией 10 лет назад», — говорится в документе.

Европарламент подтвердил поддержку усилиям стран-членов и ЕС по снабжению Украиной необходимого оружия и военного оборудования и призвал продолжать эту помощь так долго, как это будет необходимо для победы Украины. При этом депутаты призвали политическое руководство стран-членов отказаться от каких-либо «самоограничений» в предоставлении такой помощи и своевременно поставить в Украину все, что позволит ей не только защититься от российских атак, но и вернуть контроль над временно оккупированными территориями и победить в этой справедливой войне.

Европейские политики выразили поддержку формуле мира Президента Владимира Зеленского и приветствовали подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, Данией, Италией, Германией и Францией в рамках реализации совместной декларации G7 по поддержке Украины. При этом документ особо подчеркивает, что эти соглашения не могут рассматриваться как альтернатива будущему членству Украины в НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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