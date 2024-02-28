Соглашения о безопасности: с какими странами Украина подписала договоры и какую помощь получит — Finance.ua

Соглашения о безопасности: с какими странами Украина подписала договоры и какую помощь получит Сегодня 09:11

Соглашения о безопасности: с какими странами Украина подписала договоры и какую помощь получит

Украина подписала соглашения о безопасности с пятью странами «Большой семерки» и Данией. Переговоры о подписании аналогичных соглашений также ведутся с Японией, США, Румынией, Польшей и другими государствами, а также с Евросоюзом. Что предусматривают уже подписанные документы и какую помощь Украина согласно им получит в этом году, разобралось «Слово и дело».

Первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано Украиной с Великобританией 12 января во время визита Риши Сунака в Киев.

Оно будет действовать 10 лет и предусматривает предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности, сдерживания и противодействия любой военной эскалации или агрессии со стороны россии, а также поддержку будущей интеграции Украины в евроатлантические институты.

Конкретики по военной поддержке в соглашении немного. Но Британия обещала, в частности, возглавить Коалицию способностей морской безопасности и внести вклад в развитие морского флота Украины, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном и Азовском морях до 2035 года.

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Согласно договору, оборонная поддержка Украины в 2024 году должна составить 2,5 млрд фунтов, а далее суммы будет согласовывать правительство.

16 февраля были подписаны соглашения по безопасности с Германией и Францией.

Договор с Францией во многом повторяет договор с Великобританией. Есть обещания сотрудничать в военной, политической, финансовой и гуманитарной областях. В соглашении говорится, что Франция будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства в Украине и совместного производства.

Кроме того, страны будут сотрудничать в сфере кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, разведки и контрразведки и др. Франция зафиксировала поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Что касается суммы помощи, то в этом году она составит до 3 млрд евро.

В соглашении с Германией нет упоминания о поддержке вступления в ЕС и НАТО, в то время как объем помощи на этот год составит 7,1 млрд евро.

В документе кроме стандартных положений также есть пункт о совместном противодействии химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, кибер- и гибридным угрозам.

23 февраля было подписано соглашение с Данией, которая единственная из шести стран не входит в группу «Большой семерки». Дания обязалась в этом году предоставить помощь на сумму до 1,8 млрд евро.

Поддержка Дании будет включать краткосрочные военные нужды и долгосрочное развитие потенциала ВСУ. Страна обещала поддержку в сфере ВВС и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования, беспилотников.

24 февраля Украина подписала соглашения с Канадой и Италией. В соглашении с Канадой отмечено, что помощь в 2024 году — макроэкономическая и военная — составит 3,02 млрд долларов. А вот Италия размер помощи определит по результатам консультаций.

Италия, по договору, будет оказывать Украине помощь в сфере безопасности, современное военное оборудование и оружие на суше, в воздухе и море, в космическом и киберпространстве. В ОПУ заявили, что речь идет, в частности, о дальнобойном оружии. Кроме того, Италия закрепила поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

В соглашении с Канадой предусмотрена помощь по укреплению возможностей Украины для реагирования не только на новую агрессию, но и на возможную эскалацию текущей. Также есть блок о поддержке украинских ветеранов.

Слово і Діло По материалам:

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