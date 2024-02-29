Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос

Подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составила 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%).

Об этом говорится в опросе Центра Разумкова.

Регионы

Вступление в ЕС поддерживают 91% жителей Западного региона,

86% - Центрального региона,

78% жителей Востока

74,5% южан.

Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают вступление в ЕС — доля таких растет с 80% в самой старшей (60 и более лет) группе до 89% среди тех, кому меньше 30 лет.

Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, поддерживают вступление в ЕС 87%, а среди преимущественно говорящих на русском — 77%.

Сроки вступления

23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1−3 лет,

27% - в течение 3−5 лет,

15% - в течение 5−10 лет,

5% - 10−20 лет.

6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.

Среди тех, кто не поддерживает вступление в ЕС, 42% считают, что Украина никогда не сможет вступить в этот союз, среди поддерживающих вступление так считают только 2%.

Справка Finance.ua:

Результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 г. в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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