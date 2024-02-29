Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос

Казна и Политика
65
Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос
Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос
Подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составила 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%).
Об этом говорится в опросе Центра Разумкова.

Регионы

Вступление в ЕС поддерживают 91% жителей Западного региона,
  • 86% - Центрального региона,
  • 78% жителей Востока
  • 74,5% южан.
Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают вступление в ЕС — доля таких растет с 80% в самой старшей (60 и более лет) группе до 89% среди тех, кому меньше 30 лет.
Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, поддерживают вступление в ЕС 87%, а среди преимущественно говорящих на русском — 77%.

Сроки вступления

  • 23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1−3 лет,
  • 27% - в течение 3−5 лет,
  • 15% - в течение 5−10 лет,
  • 5% - 10−20 лет.
  • 6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.
Среди тех, кто не поддерживает вступление в ЕС, 42% считают, что Украина никогда не сможет вступить в этот союз, среди поддерживающих вступление так считают только 2%.

Справка Finance.ua:

  • Результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 г. в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.
  • Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.