Сроки вступления в ЕС: что думают украинцы — опрос
Подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составила 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%).
Об этом говорится в опросе Центра Разумкова.
Регионы
Вступление в ЕС поддерживают 91% жителей Западного региона,
- 86% - Центрального региона,
- 78% жителей Востока
- 74,5% южан.
Чем младше респонденты, тем чаще они поддерживают вступление в ЕС — доля таких растет с 80% в самой старшей (60 и более лет) группе до 89% среди тех, кому меньше 30 лет.
Среди тех, кто общается дома преимущественно на украинском языке, поддерживают вступление в ЕС 87%, а среди преимущественно говорящих на русском — 77%.
Сроки вступления
- 23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1−3 лет,
- 27% - в течение 3−5 лет,
- 15% - в течение 5−10 лет,
- 5% - 10−20 лет.
- 6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС.
Среди тех, кто не поддерживает вступление в ЕС, 42% считают, что Украина никогда не сможет вступить в этот союз, среди поддерживающих вступление так считают только 2%.
Справка Finance.ua:
- Результаты социологического опроса, проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 г. в рамках Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Содержание опроса является исключительной ответственностью Pact и его партнеров и не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.
- Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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